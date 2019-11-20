Почти Ничушкины. 8 хоккеистов с именем, давно не забивавших в КХЛ

Нападающий без голов – это как мобильный телефон, по которому нельзя позвонить. Есть куча других функций (выход в интернет, например, или разные приложения), но, как ни крути, основная-то функция не работает. Так и с форвардами: можно играть здорово в обороне, блокировать броски, биться в меньшинстве, быть ментальным лидером команды, но отсутствие голов у нападающего бросается в глаза. Бывают разные ситуации: кто-то играет неприлично мало, кто-то не выходит на лёд вообще. В нашем случае форварды провели не менее 15 матчей в нынешнем сезоне, и не по несколько смен, и до сих пор не размочили свои сухие серии. Легионеры, чеккеры, обладатели Кубка Гагарина и игрок, в которого не верил Юрий Дудь.

Н. Йонас Няттинен («Витязь»)



Статистика сезона: 17 матчей, 0+5, -1



Общая безголевая серия в КХЛ: 21 матч



В прошлом сезоне Йонас набрал 28 (16+12) очков, стал вторым снайпером «Нефтехимика» и в тройке с Пуустиненом и Руохомаа старался вытащить команду в плей-офф, но, увы, нижнекамцы финишировали вне кубковой восьмёрки. В итоге финское трио в полном составе оказалось на рынке свободных агентов – Пуустинен и Руохомаа пополнили состав «Сибири», а Няттинен перешёл в «Витязь». Рядом Аалтонен и Йормакка, хет-трик в ворота ЦСКА – Йонас штамповал очки на предсезонке и вряд ли мог предположить, что ураганный сентябрь «Витязя» пройдёт практически без его помощи.



Обычно легионеры должны быть обязательно на ведущих ролях, и, как правило, ни один успех (особенно внезапный) не обходится без их непосредственного участия. Конечно, в успешный старт «Витязя», безусловно, свою лепту внесли Лаюнен, Ержабек и Аалтонен, но вряд ли от Йормакки, набиравшего в «Йокерите» в среднем 20+ очков за сезон, ждали худшего показателя полезности среди нападающих (-5), а от Няттинена внезапного и стремительного падения результативности. Йонас как будто весь запас голов и везения на предсезонные матчи израсходовал – моменты у финна есть: и в каркас ворот попадал, и выходы «один в ноль» были, — однако за новую команду Няттинен отличиться никак не может. Леонид Вайсфельд, комментируя взлёт «Витязя» в начале чемпионата, отмечал финских нападающих, подчёркивая, что они очень сильные ребята и отвлекают внимание соперника на себя. Только, похоже, противники «Витязя» поняли, что, например, на Няттинена можно особо и не обращать внимания и стоит заняться более плотной опекой других, более результативных игроков. Йонасу пора выходить из спячки и начинать помогать команде – у «Витязя» наметился спад, а партнёры по «Нефтехимику» Пуустинен и Руохомаа в «Сибири» на двоих забросили уже 14 шайб.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Н. Колтон Гиллис («Динамо» Рига)



Статистика сезона: 27 матчей, 0+1, -9



Общая безголевая серия в КХЛ: 40 матчей

Рижское «Динамо», видимо, так хорошо укомплектовано, что может позволить себе держать в нижних тройках канадца Гиллиса. Он почти не забивает, много хитует (топ-15 лиги по силовым приёмам), проводит на льду в среднем 10 минут. Колтон провёл более 100 матчей за рижан, и, честно говоря, непонятно, почему малорезультативный канадец из года в год получает новый контракт. Например, сезон-2017/18 Гиллис почти полностью пропустил, но затем был возвращён в команду, а вообще с января 2017 года Колтон забросил всего одну шайбу. Да, когда-то Колтон забивал за «Миннесоту» и «Коламбус» (даже чаще, чем за рижан), выигрывал золото МЧМ вместе с Маршандом, Стэмкосом, Симмондсом и Таваресом, но объяснять этими достижениями нахождение Гиллиса в составе «Динамо» несколько абсурдно. На данный момент Гиллис – ролевик в четвёртом звене, чей вклад в результаты «Динамо» за последние годы, видимо, по достоинству оценит только менеджмент латвийской команды.



Н. Руслан Карлин («Трактор»)



Статистика сезона: 30 матчей, 0+4, -5



Общая безголевая серия в КХЛ: 41 матч



От Руслана бомбардирских подвигов никто и не ждал – Карлин обычно центрил в боттом-6 и голевого пиршества от него не требовалось. Прошлый сезон центрфорвард начал в «Северстали» (в которой дебютировал в КХЛ в сезоне-2016/17 и отыграл больше двух лет), а завершал в московском «Динамо», но в плей-офф за москвичей так и не сыграл.



Но если за череповецкую команду Карлин иногда забивал и даже успел открыть счёт голам в «Динамо», то в «Тракторе» форвард за 30 матчей (максимальное число игр среди нападающих, которые не забивали) ни разу не отличился. Да, Карлин лидирует среди нападающих чёрно-белых по заблокированным броскам и силовым приёмам, проводит много времени в меньшинстве, дрался с Владимиром Ткачёвым из СКА – однако от форварда, несмотря на роль разрушителя, и голы всё же требуются, особенно в кризисном «Тракторе». В октябре Руслан говорил, что неудачные выступления команды – это временные трудности. Увы: конец ноября, «Трактор» пропускает больше всех в конференции, а голов у Карлина не прибавилось. Моменты есть, а голы приложатся – возможно, это так, но безголевая серия у Руслана прилично затянулась.

«Юрзинов пойдёт по иному пути, он добавит «Трактору» красок в атаке» Александр Гуськов, Владимир Плющев и Алексей Бадюков – об увольнении Петериса Скудры и перспективах челябинского клуба.

Н. Егор Аверин («Локомотив»)



Статистика сезона: 18 матчей, 0+5, +4



Общая безголевая серия: 22 матча (с учётом плей-офф)



Перед сезоном у Аверина значилось 96 голов за семь лет в «Локомотиве» — кажется, что до юбилейной отметки в 100 заброшенных шайб рукой подать. Но не тут-то было: ярославцы неудачно стартовали, а Аверин вот уже третий месяц без голов и нанёс всего 12 бросков в створ. Более того: Аверин за весь октябрь (в том числе из-за повреждения) не набирал очков в принципе, хотя проводил на льду в среднем 15 минут. Егор и в последние два сезона не радовал стабильностью: если в «регулярке» хоккеист ещё набирал в районе 20+ очков, то в плей-офф, как правило, Аверин рано или поздно попадал в запас, несмотря на довольно высокую зарплату. В последних матчах нынешнего сезона в партнёрах у Аверина, вернувшегося после травмы, легионеры Ландер и Пяаярви-Свенссон, которые стабильно набирают очки и эффективно взаимодействуют. Хочется верить, вместе со шведами и Егор наконец-то вспомнит, что его не так давно вызывали в сборную, и наконец-то начнёт исправно забивать.

Они возрождали «Локомотив». Приёмные сыновья Ярославля Многие оставили яркий след в новейшей истории «железнодорожников».

Н. Александр Свитов («Локомотив»)



Статистика сезона: 20 матчей, 0+6, -3



Общая безголевая серия: 26 матчей (с учётом плей-офф)



Было время, когда Свитов за один год успевал побывать и в десантных войсках, и быть выбранным «Тампой» под 3-м номером в первом раунде. Но с тех пор прошло 18 лет – один из лучших российских форвардов силового плана стал чемпионом мира и обладателем Кубка Гагарина, поиграл в НХЛ, а дрался так, что его уважали даже кровожадные тафгаи «Витязя». Вот и в 36 лет Свитов схлестнулся с защитником Лауридсеном из «Йокерита» — и вновь победил, несмотря на трехлётний перерыв в кулачных боях. Жаль, голов в «Локомотиве» пока нет, хотя Свитов очень старается и получает место в номинально первом звене с Санниковым и Апальковым, хотя проводит на льду немного времени, не более 10-13 минут, и «нащёлкать», как характеризовал голы Александра Зинэтула Билялетдинов в «Ак Барсе», пока не удалось. Недавно сайт КХЛ запустил новую рубрику – индекс силы. Неудивительно, что на первом месте в рейтинге оказался «Локомотив».

Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Н. Артём Лукоянов («Ак Барс»)



Статистика сезона: 16 матчей, 0+2, -2



Общая безголевая серия: 26 матчей (с учётом плей-офф)



Один из самых неординарных хоккеистов КХЛ – чего только стоят подколы в адрес «Салавата Юлаева» и игра за ФК «Камаз» в официальном матче. На площадке Артём способен не только оказывать давление на соперника по всей площадке, но и играть результативно (в прошлом сезоне Лукоянов выбил 24 очка). В этом сезоне в «Ак Барсе» и без Артёма бомбардиров хватает (казанцы являются второй командой в лиге по результативности после «Торпедо»), плюс у Лукоянова была травма, из-за которой хоккеист пропустил месяц, восстановился совсем недавно, и «кайфанул» от первого матча после длительного перерыва (победа над «Авангардом» 3:0). Артём при Квартальнове занимается привычной «черновой» работой, но с такой результативностью команды, где соперника за ошибки наказать может любой (посмотрите на Кару), первые голы Лукоянова не заставят себя долго ждать.

Лукоянов: сейчас «Салавату» и «импортные» уже не помогают

Н. Андрей Стась («Авангард»)



Статистика сезона: 29 игр, 0+1, -2



Общая безголевая серия: 41 матч (с учётом плей-офф)



Выигрывал у Сергея Широкова в лиге плохих шуток, недавно был наказан рублём за удар клюшкой и последующее за этим удаление до конца игры в матче против минского «Динамо» в родной Беларуси (Хартли защищал Стася и рекомендовал Голливуду защитника минчан Дюкова)– капитан «Авангарда» разными способами привлекает к себе внимание. И играет хорошо, полезно, только забить пока не получается. Как отменили гол в прыжке в ворота ЦСКА в финале Кубка Гагарина – с тех пор ничего и не залетает. Но в «Авангарде» Стася ценят не за голы (к тому же, их нет), а, по словам Хартли, за лидерские качества и профессионализм, который передаётся партнёрам по команде. Вот бы капитану от одноклубников передались очки, голы, передачи – было бы здорово.

Хартли обвинил в симуляции Дюкова, но «актёров из Голливуда» плодит сама КХЛ Когда уже в нашей лиге арбитры перестанут судить эпизоды по последствиям?

Н. Илья Каблуков (СКА)



Статистика сезона: 25 игр, 0+1, 0



Общая безголевая серия: 68 матчей (с учётом плей-офф)



Каблуков и Кетов – символы стойкости и выдержанности СКА последних лет. Пока люди калибра Дацюка, Гусева, Шипачёва и Ковальчука раскатывали соперников, они связывали противников по рукам, клюшкам и ногам. Как вспоминает сам Каблуков, на роль чеккера под руководством Быкова и Захаркина приходилось переучиваться, так как после перехода из «Атланта» места в других звеньях попросту не было (а ведь когда-то Каблуков мог накреативить так, что нравилось даже скаутам «Ванкувера», задрафтовавшие Илью в 2007-м году). Кубки Гагарина, олимпийское золото, дебют на чемпионате мира в 30 лет – даже широко известный Юрий Дудь в Илью не верил, посчитав, что хоккеист попал в сборную через СКА. В итоге Дудь сделал ставку на то, что Каблуков не наберёт ни одного очка на ЧМ (Илья набрал 4 очка).

В прошлом сезоне Каблукову к основной зарплате был прописан бонус в размере 12 млн. рублей за три очка, и Илья перевыполнил план, набрав восемь результативных баллов (3+5). То ли на этот раз каких-то дополнительных бонусов не предусмотрено и мотивация угасает, то ли из-за того, что СКА проходит дистанцию нестабильно, но пока Каблуков, как, впрочем, и «витязь» Швец-Роговой, не забивал. А в матче с «Локомотивом» Илья пытался бодаться с Ландером, но был изгнан за удар головой до конца матча. Если таким «головным» путём перед паузой на Евротур Каблуков пытался пропитаться энергетикой лучшего нападающего последней недели, то скоро Илья по заброшенным шайбам настигнет всех: от Якупова до Лехтеря.