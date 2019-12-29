Мифтахов был заменён на Аскарова после трёх пропущенных шайб в матче с США на МЧМ-2020

Сборная России проводит очередной матч молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею с командой США (0:3, идёт третий период). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.



Тренерский штаб сборной России произвёл замену вратаря после третьей пропущенной шайбы. Амир Мифтахов уступил место на льду Ярославу Аскарову, отыгравшему два периода в первом матче на турнире с Чехией (3:4).



Состав США:



Найт (Вольф);

Самуэльссон — Харрис, Робертсон — Пинто — Вальстрём;

Миллер — Стастни, Зеграс — Друри — Калиев;

Джонс — Эмберсон, Бичер — Тюркотт — Кофилд;

Йорк, Бринк — Холл — Форд, Пивонка.



Состав России:



Мифтахов (Аскаров);

Романов — Журавлёв, Денисенко — Хованов — Соколов;

Мисюль — Замула, Дорофеев — Воронков — Александров;

Пыленков — Галенюк, Марченко — Морозов — Подколзин;

Малышев, Ртищев — Круглов — Соркин, Грошев.