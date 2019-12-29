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Мифтахов был заменён на Аскарова после трёх пропущенных шайб в матче с США на МЧМ-2020

Мифтахов был заменён на Аскарова после трёх пропущенных шайб в матче с США на МЧМ-2020
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Сборная России проводит очередной матч молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею с командой США (0:3, идёт третий период). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Тренерский штаб сборной России произвёл замену вратаря после третьей пропущенной шайбы. Амир Мифтахов уступил место на льду Ярославу Аскарову, отыгравшему два периода в первом матче на турнире с Чехией (3:4).

Состав США:

Найт (Вольф);
Самуэльссон — Харрис, Робертсон — Пинто — Вальстрём;
Миллер — Стастни, Зеграс — Друри — Калиев;
Джонс — Эмберсон, Бичер — Тюркотт — Кофилд;
Йорк, Бринк — Холл — Форд, Пивонка.

Состав России:

Мифтахов (Аскаров);
Романов — Журавлёв, Денисенко — Хованов — Соколов;
Мисюль — Замула, Дорофеев — Воронков — Александров;
Пыленков — Галенюк, Марченко — Морозов — Подколзин;
Малышев, Ртищев — Круглов — Соркин, Грошев.

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