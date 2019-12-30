Видео всех голов в матче США — Россия на молодёжном чемпионате мира — 2020
В очередном матче молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею сборная России проиграла команде США со счётом 1:3.
Турнирная таблица чемпионата мира 2020 года по хоккею
Первый период оказался безголевым, а во втором игровом отрезке американцы огорчили команду Валерия Брагина дважды с интервалом в шесть секунд. Сначала Артур Калиев реализовал большинство, а затем отличился Ник Робертсон. В третьем игровом отрезке Калиев оформил дубль, на что сборная России ответила голом Александра Романова.
Посмотреть видео первого гола США можно в «твиттере» ИИХФ.
Посмотреть видео второго гола США можно в «твиттере» ИИХФ.
Посмотреть видео третьего гола США можно в «твиттере» ИИХФ.
Посмотреть видео первого гола Александра Романова можно в «твиттере» ИИХФ.
Американцы нокаутировали Россию за 6 секунд! Теперь у нашей молодёжки большие проблемы
У подопечных Брагина не осталось права на ошибку.
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