Видео всех голов в матче США — Россия на молодёжном чемпионате мира — 2020

В очередном матче молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею сборная России проиграла команде США со счётом 1:3.

Турнирная таблица чемпионата мира 2020 года по хоккею

Первый период оказался безголевым, а во втором игровом отрезке американцы огорчили команду Валерия Брагина дважды с интервалом в шесть секунд. Сначала Артур Калиев реализовал большинство, а затем отличился Ник Робертсон. В третьем игровом отрезке Калиев оформил дубль, на что сборная России ответила голом Александра Романова.

Посмотреть видео первого гола США можно в «твиттере» ИИХФ.

Посмотреть видео второго гола США можно в «твиттере» ИИХФ.

Посмотреть видео третьего гола США можно в «твиттере» ИИХФ.

Посмотреть видео первого гола Александра Романова можно в «твиттере» ИИХФ.