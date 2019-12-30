Лучший снайпер НХЛ Пастрняк осудил Хэйтона за неснятый шлем

Нападающий «Бостон Брюинз» и лучший снайпер текущего сезона НХЛ Давид Пастрняк негативно оценил поступок капитана молодёжной сборной Канады Барретта Хэйтона после матча с Россией (0:6) на МЧМ-2020. Хэйтон не снял шлем во время исполнения гимна России.



Пастрняк выложил на своей странице в «Твиттере» видео инцидента, сопроводив его смайликами с большим пальцем, направленным вниз.



Во время исполнения гимна России как команды победителя матча хоккеисты россиян засуетились и стали обращать внимание судей на поведение канадских игроков. В трансляции было не видно, к кому конкретно обращались россияне, но ещё до окончания гимна капитан сборной России Григорий Денисенко поехал в сторону канадцев, но его в центре площадки остановили судьи. Недовольство российских хоккеистов было вызвано поведением Хэйтона.

«Инстаграм» капитана канадцев наполнился ненавистью. Ему пишут гадости и называют клоуном Но молодого парня надо простить. Он извинился и не заслуживает такого отношения.