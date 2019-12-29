«Инстаграм» капитана канадцев наполнился ненавистью. Ему пишут гадости и называют клоуном

Имя Баррэта Хэйтона за вчерашний вечер и сегодняшнее утро, думается, выучили многие. В Канаде, понятное дело, большее количество хоккейных людей знало капитана своей молодёжной сборной. Теперь же Хэйтон – известная фамилия и для россиян, интересующихся хоккеем. Они знают, что это тот самый парень, который проявил неуважение к сборной России.

Молодёжка переписала историю хоккея! 6:0 – так мы не громили Канаду даже во времена СССР! Идеальный матч в исполнении сборной России.

Вчера наша команде в потрясающем, не допускающим возражений стиле буквально разнесла «кленовых листьев» в матче группового этапа МЧМ-2020. 6:0! Такого позора на этом уровне Канада не знала никогда. При этом матч прошёл довольно мирно (канадцы сами уходили практически от любой силовой борьбы), и трудно было представить, что скандал разгорится уже после финальной сирены. Всё случилось, когда в честь победы российской команды в Остраве заиграл гимн, а Баррэт Хэйтон в это время не удосужился снять шлем. Единственным из канадцев. Разумеется, наши ребята обратили внимание на этот факт, Григорий Денисенко поехал разбираться с Хэйтоном ещё до окончания гимна, но был остановлен судьями. В результате игроки нашей команды просто отказались пожимать Хэйтону руки, а Кирилл Марченко и вовсе покрутил пальцем у виска, проезжая мимо канадца.

Кирилл Марченко покрутил пальцем у виска, адресовав жест капитану канадцев

Капитан канадцев Хэйтон не снял шлем во время гимна России. От расправы его спасли судьи Первый скандал на молодёжном чемпионате мира. Наши хоккеисты были готовы разобраться с ним прямо во время гимна.

Хэйтон поступил некрасиво, и после матча получил тонны критики в свой адрес. И далеко не только с российской стороны.

Так, спустя всего час с небольшим после окончания матча действия Хэйтона оценил бывший игрок НХЛ Девин Сетогучи. «Баррет Хэйтон, капитан молодёжной сборной Канады, совершил самый постыдный поступок, что я видел в хоккее. Сейчас команде нужно сделать заявление с извинениями или вывести его из состава», — написал Сетогучи в своём «твиттере».



Отметим, что Хэйтон и сборная Канады весьма оперативно последовали этому совету, и вскоре принесли официальные извинения.

Капитан канадцев Хэйтон извинился за то, что не снял шлем во время гимна России

Сборная Канады выступила с заявлением об инциденте после матча с Россией на МЧМ

Однако быстрое раскаяние Баррэта не спасло его от всенародной ненависти. Канадские болельщики ещё вчера вечером атаковали «инстаграм» хоккеиста, выражая недовольство не только его поступком, но и крайне слабой игрой сборной Канады в целом. Фанаты оставили около 500 комментариев, а самыми популярными стали смайлики с изображением клоуна.



Сегодня утром проснулись и российские болельщики, которым вчера явно было не до Хэйтона, а многие вообще сразу не заметили этого эпизода. Теперь же он стал достоянием общественности, и наши люди тоже хлынули в «инстаграмм» к незадачливому канадскому капитану. Россияне в основном оставляли негативные и оскорбительные комментарии, которых тоже набралось около полутысячи.

Российские болельщики вслед за канадцами атаковали «инстаграм» Хэйтона

Что ж, Хэйтон поступил некрасиво, но теперь наверняка это осознал. Дело не только в комментариях в соцсетях – думается, что те люди, чьё мнение действительно важно для Баррэта, вряд ли одобрили его поступок. Сейчас же надо перестать травить парня. Выплеснули эмоции и хватит. В конце концов, он ведь действительно мог забыть про шлем из-за оглушительного поражения. 0:6 от России – здесь есть от чего потеряться в пространстве! Да и потом, не будем кровожадными. Хэйтон почти сразу же извинился за свой поступок, попросил прощения у сборной России и её болельщиков. Всё выглядело вполне искренне, и парня стоит перестать поливать грязью. Такого отношения он не заслужил.

