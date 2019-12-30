Бенн: Худобин удержал «Даллас» в игре, потом сыграли на характере

Нападающий клуба НХЛ «Даллас Старз» Джейми Бенн поделился впечатлениями от выигранного матча с «Аризоной Койотс» (4:2).



«Мы одержали командную победу, сыграли на характере. Первые два периода складывались не в нашу пользу, но Худобин удержал нас в игре. И потом нам удалось провести хорошие 20 минут», — приводит слова Бенна официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов провёл на площадке 18 минут и 19 секунд и отметился заброшенной шайбой. Показатель его полезности составил «+1». Россиянин Денис Гурьянов также набрал 1 балл в этой встрече, отдав результативную передачу. Его игровое время составило 10 минут и 45 секунд, а показатель полезности – «+1». Вратарь «Далласа» Антон Худобин провёл полный матч и отразил 33 из 35 бросков.

