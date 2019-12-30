Худобин: «Даллас» набрал важные два очка и сделал это командой
Вратарь клуба НХЛ «Даллас Старз» Антон Худобин поделился впечатлениями от выигранного матча с «Аризоной Койотс» (4:2).
«Непростая была игра, боевая. Но мы смогли победить, набрали важные два очка и смогли сделать это командой», — приводит слова Худобина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов провёл на площадке 18 минут и 19 секунд и отметился заброшенной шайбой. Показатель его полезности составил «+1». Россиянин Денис Гурьянов также набрал 1 балл в этой встрече, отдав результативную передачу. Его игровое время составило 10 минут и 45 секунд, а показатель полезности – «+1». Вратарь «Далласа» Худобин провёл полный матч и отразил 33 из 35 бросков.
Бенн: Худобин удержал «Даллас» в игре, потом сыграли на характере
- 30 декабря 2019
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