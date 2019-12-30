Бадюков: в матче с США не было агрессии, которая принесла России победу над Канадой

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился мнением о поражении сборной России от команды США (1:3) на молодёжном чемпионате мира 2020 года по хоккею и прокомментировал недостатки в игре россиян.
Больше статей и новостей о молодёжном чемпионате мира 2020 года по хоккею
«Конечно, большинство должно помогать. Мы в первом матче с чехами не забросили в большинстве. С канадцами, конечно, была другая история. Но в игре с американцами, да и вообще в матчах уровня плей-офф, когда игра идёт до гола, в большинстве обязательно нужно решать. В принципе ребята стараются всё сделать квалифицированно. Много бросков, иногда в штангу попадают. Думаю, что Брагин что-то поменяет в сочетаниях спецбригад в матче с Германией.
Думаю, что очень много эмоций ребята отдали в матче с Канадой, ведь настрой был соответствующим. Мы видели, как два наших нападающих прессинговали защитников соперника, и это здорово у них получалось. Благодаря этому прессингу сложилась очень благоприятная картинка. Конечно, для нас было не очень хорошо играть два дня подряд. Сначала канадцы, потом — американцы… Зато для сборной США это было неплохо. Той агрессии, которая принесла нам победу над канадцами, и не хватило. Вдобавок игра шла до гола, но первыми забили американцы. До этого штанги четыре было и у тех и у других. Логически разбирать ошибки смысла нет. Игра перевернулась, надо было отыгрываться.
Аскаров вышел сыграть третий период, всё было нормально. Ему нужно было сыграть в этом матче после неудачного старта с чехами, чтобы уверенность почувствовать. У нас нет определённости с главным вратарём. С немцами, наверное, будет играть Мифтахов. По этой встрече будет определён вратарь на плей-офф. У Аскарова есть будущее, для него это не последний МЧМ», — сказал Бадюков «Чемпионату».
- 30 декабря 2019
-
15:00
-
14:49
-
14:24
-
13:40
-
13:10
-
12:30
-
12:14
-
12:00
-
11:44
-
11:15
-
10:55
-
10:30
-
10:09
-
10:00
-
09:54
-
09:30
-
09:14
-
09:00
-
08:56
-
08:25
-
08:24
-
08:22
-
07:45
-
07:25
-
07:01
-
06:04
-
05:44
-
04:53
-
03:56
-
02:43
-
01:54
-
01:43
-
01:30
-
01:22
-
01:10