Бадюков: в матче с США не было агрессии, которая принесла России победу над Канадой

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился мнением о поражении сборной России от команды США (1:3) на молодёжном чемпионате мира 2020 года по хоккею и прокомментировал недостатки в игре россиян.



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«Конечно, большинство должно помогать. Мы в первом матче с чехами не забросили в большинстве. С канадцами, конечно, была другая история. Но в игре с американцами, да и вообще в матчах уровня плей-офф, когда игра идёт до гола, в большинстве обязательно нужно решать. В принципе ребята стараются всё сделать квалифицированно. Много бросков, иногда в штангу попадают. Думаю, что Брагин что-то поменяет в сочетаниях спецбригад в матче с Германией.



Думаю, что очень много эмоций ребята отдали в матче с Канадой, ведь настрой был соответствующим. Мы видели, как два наших нападающих прессинговали защитников соперника, и это здорово у них получалось. Благодаря этому прессингу сложилась очень благоприятная картинка. Конечно, для нас было не очень хорошо играть два дня подряд. Сначала канадцы, потом — американцы… Зато для сборной США это было неплохо. Той агрессии, которая принесла нам победу над канадцами, и не хватило. Вдобавок игра шла до гола, но первыми забили американцы. До этого штанги четыре было и у тех и у других. Логически разбирать ошибки смысла нет. Игра перевернулась, надо было отыгрываться.



Аскаров вышел сыграть третий период, всё было нормально. Ему нужно было сыграть в этом матче после неудачного старта с чехами, чтобы уверенность почувствовать. У нас нет определённости с главным вратарём. С немцами, наверное, будет играть Мифтахов. По этой встрече будет определён вратарь на плей-офф. У Аскарова есть будущее, для него это не последний МЧМ», — сказал Бадюков «Чемпионату».

Судьба России после поражения от США. Турнирные расклады в группах и на плей-офф МЧМ Положение команд в группах на текущий момент и самые реальные расклады на четвертьфинал.