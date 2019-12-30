Ларионов: в матче с США у игроков сборной России немножко отключился мозг

Тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов поделился мнением о прошедшем матче с командой США (1:3).



«Что касается большинства, я бы не сказал, что только по периметру шайбу гоняли. В принципе, было много бросков, просто их блокировали. Несколько раз мы доставляли шайбу до ворот, но пару ребят просто забыли, что такое выполнять задание, находясь перед вратарём. В игре с США после канадцев у нас немножко отключился мозг. Когда голова устаёт, то получаются проблемы.



Матч с США — это уже вчерашний день, мы сейчас думаем о Германии. Вчера переговорили, пересмотрели игру, а сейчас сфокусированы только на том, чтобы выйти с немцами с тем же настроем, что и на Канаду. Нужно взять игру в свои руки и выиграть матч», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Российская молодёжка играет в хоккей прошлого. На МЧМ-2020 это уже не исправить Эмоции и задор больше не в тренде. Но это не значит, что для сборной России всё потеряно.