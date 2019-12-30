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Ларионов — о дисквалификации Ртищева: когда канадца наказали, то другого мы и не ждали

Ларионов — о дисквалификации Ртищева: когда канадца наказали, то другого мы и не ждали
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал дисквалификацию на один матч нападающего Никиты Ртищева за удар головой форварда сборной США Оливера Вальстрёма.

Россиянин пропустит предстоящий матч с командой Германии. Ранее за подобный эпизод на один матч дисквалифицировали нападающего сборной Канады Джо Велено.

«Были готовы к такому решению. Когда канадцу дают дисквалификацию за это, то другого и не ждёшь. Это опять вопрос дисциплины. Мы немножко потеряли этот аспект, потому что слишком много свалилось на голову ребят. К сожалению, допустили много ошибок, которые для нас нехарактерны. Эту тему проговорили после чехов, но опять вернулись к ней в игре с США. Надеюсь, что сегодняшний разговор пойдёт на пользу, потому что дисциплина играет большую роль. При игре «5 на 5» очень сложно кого-то обыграть», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Русским можно залезть под кожу. Но необязательно было бить меня головой»
Американцы смогли вывести сборную России из себя и обыграть нашу команду на МЧМ-2020.
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