Ларионов — о дисквалификации Ртищева: когда канадца наказали, то другого мы и не ждали

Тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал дисквалификацию на один матч нападающего Никиты Ртищева за удар головой форварда сборной США Оливера Вальстрёма.



Россиянин пропустит предстоящий матч с командой Германии. Ранее за подобный эпизод на один матч дисквалифицировали нападающего сборной Канады Джо Велено.



«Были готовы к такому решению. Когда канадцу дают дисквалификацию за это, то другого и не ждёшь. Это опять вопрос дисциплины. Мы немножко потеряли этот аспект, потому что слишком много свалилось на голову ребят. К сожалению, допустили много ошибок, которые для нас нехарактерны. Эту тему проговорили после чехов, но опять вернулись к ней в игре с США. Надеюсь, что сегодняшний разговор пойдёт на пользу, потому что дисциплина играет большую роль. При игре «5 на 5» очень сложно кого-то обыграть», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.