«Русским можно залезть под кожу. Но необязательно было бить меня головой»

Молодёжный чемпионат мира по хоккею – 2020
Молодёжная сборная США в матче с Россией на молодёжном чемпионате мира по хоккею – 2020. Итоги матча подвели главный тренер команды Скотт Санделин и игроки Оливер Вальстрём и Артур Калиев.
«Можно сказать, на льду была война. Так всегда бывает с принципиальными соперниками»
Нападающий Артур Калиев рад, что сделал дубль и его команда победила.
— Мы хорошо оборонялись, блокировали много шайб, забили голы.
— Счастливы, что сделали дубль в матче с Россией?
— Счастлив, что США выиграли, это всё, что имеет значение.
— Эмоций было много, игра была грязноватая.
— Да, так всегда бывает, когда играют два принципиальных соперника, две сильных команды. Это большая победа для нас.
— Можно сказать, что на льду была война?
— Да. Было много удалений, мы много задирались друг с другом. Нам повезло, что мы забили больше соперника.
Главный тренер сборной США Скотт Санделин сказал, что у его команды не было задания специально идти в стычки с россиянами.
— Мы должны были быть готовы ко всему, к разным стилям игры. Мы подготовили команду к тому, что ей надо делать. Было важно забить первыми и уже играть, ведя в счёте.
— Что надо было сделать, чтобы сдержать большинство России?
— Надо спросить тренера Миллера, он проделал хорошую работу. У нас не всё получалось в меньшинстве на этом турнире. Признаюсь, что когда мы отбились «три на пять» в концовке матча с Германией, это вызвало у ребят энтузиазм. Мы поработали над некоторыми вещами, хорошо блокировали броски, вратарь делал важные сейвы. Понимали, что шансы у России будут, потому что у них есть ребята с хорошим броском, которые могут двигать шайбу.
— США выиграли тактическую войну?
— Тактическую войну? Был хороший матч, я рад, что мы победили.
— Думали, что вы будет играть на высоких скоростях против уставшей команды, но вы так не сыграли. Почему?
— Мы так не сыграли? А я думаю, скорости были хорошими.
— В игре было много стычек, это было задание на игру?
— Это эмоции игры. Такого задания не было, у нас был план на игру, чтобы победить. В игре всякое случается.
«Русским можно залезть под кожу, но необязательно было бить головой»
Нападающий Оливер Вальстрём считает, что у американцев получилось вывести россиян из себя, и Никита Ртищев не сдержал эмоции, когда бил его головой.
— Была хорошая игра, все бились. Здорово принять участие в таком матче.
— На протяжении всей игры вы много боролись с русскими, обменивались какими-то репликами.
— Эмоции на таком турнире – это важно. Надо играть жёстко. Русским можно залезть под кожу. Была хорошая игра, но у нас завтра будет ещё одна.
— Никита Ртищев вас головой ударил. Что вы там друг другу говорили?
— Это часть хоккея, но необязательно было бить меня головой. Над некоторыми ребятами эмоции берут верх, это часть игры.
— Может, он пытался вступиться за партнёра, вы ведь до этого Марченко врезали локтем?
— Думаю, да, это тоже. Я бы поступил так же в такой ситуации. Это часть игры, эмоции играют большую роль.
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