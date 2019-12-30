«Русским можно залезть под кожу. Но необязательно было бить меня головой»

Молодёжный чемпионат мира по хоккею – 2020

Американцы нокаутировали Россию за 6 секунд! Теперь у нашей молодёжки большие проблемы У подопечных Брагина не осталось права на ошибку.

Молодёжная сборная США в матче с Россией на молодёжном чемпионате мира по хоккею – 2020. Итоги матча подвели главный тренер команды Скотт Санделин и игроки Оливер Вальстрём и Артур Калиев.

«Он научил меня всему, чему можно». Ученик Ларионова из сборной США забил России Артур Калиев родился в Ташкенте, но почти всю жизнь прожил в Америке. Мечтал играть за США и готов к битве с Россией.

«Можно сказать, на льду была война. Так всегда бывает с принципиальными соперниками»

Нападающий Артур Калиев рад, что сделал дубль и его команда победила.



— Мы хорошо оборонялись, блокировали много шайб, забили голы.



— Счастливы, что сделали дубль в матче с Россией?

— Счастлив, что США выиграли, это всё, что имеет значение.



— Эмоций было много, игра была грязноватая.

— Да, так всегда бывает, когда играют два принципиальных соперника, две сильных команды. Это большая победа для нас.



— Можно сказать, что на льду была война?

— Да. Было много удалений, мы много задирались друг с другом. Нам повезло, что мы забили больше соперника.

Россия проиграла США на МЧМ и потеряла первое место в группе Голы, составы и все последние новости — в онлайн-трансляции матча Россия — США на молодёжном чемпионате мира.

Главный тренер сборной США Скотт Санделин сказал, что у его команды не было задания специально идти в стычки с россиянами.



— Мы должны были быть готовы ко всему, к разным стилям игры. Мы подготовили команду к тому, что ей надо делать. Было важно забить первыми и уже играть, ведя в счёте.



— Что надо было сделать, чтобы сдержать большинство России?

— Надо спросить тренера Миллера, он проделал хорошую работу. У нас не всё получалось в меньшинстве на этом турнире. Признаюсь, что когда мы отбились «три на пять» в концовке матча с Германией, это вызвало у ребят энтузиазм. Мы поработали над некоторыми вещами, хорошо блокировали броски, вратарь делал важные сейвы. Понимали, что шансы у России будут, потому что у них есть ребята с хорошим броском, которые могут двигать шайбу.

— США выиграли тактическую войну?

— Тактическую войну? Был хороший матч, я рад, что мы победили.



— Думали, что вы будет играть на высоких скоростях против уставшей команды, но вы так не сыграли. Почему?

— Мы так не сыграли? А я думаю, скорости были хорошими.



— В игре было много стычек, это было задание на игру?

— Это эмоции игры. Такого задания не было, у нас был план на игру, чтобы победить. В игре всякое случается.

Судьи пропустили грязный удар Вальстрёма. Наши парни решили мстить, был даже удар головой Кирилл Марченко едва не получил сотрясение. Дело могло закончиться массовой дракой.

«Русским можно залезть под кожу, но необязательно было бить головой»

Нападающий Оливер Вальстрём считает, что у американцев получилось вывести россиян из себя, и Никита Ртищев не сдержал эмоции, когда бил его головой.



— Была хорошая игра, все бились. Здорово принять участие в таком матче.



— На протяжении всей игры вы много боролись с русскими, обменивались какими-то репликами.

— Эмоции на таком турнире – это важно. Надо играть жёстко. Русским можно залезть под кожу. Была хорошая игра, но у нас завтра будет ещё одна.



— Никита Ртищев вас головой ударил. Что вы там друг другу говорили?

— Это часть хоккея, но необязательно было бить меня головой. Над некоторыми ребятами эмоции берут верх, это часть игры.



— Может, он пытался вступиться за партнёра, вы ведь до этого Марченко врезали локтем?

— Думаю, да, это тоже. Я бы поступил так же в такой ситуации. Это часть игры, эмоции играют большую роль.