ЦСКА обыграл «Локомотив» и одержал восьмую победу в девяти последних матчах

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА принимал в Москве «Локомотив». Встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ в пользу хозяев. ЦСКА одержал восьмую победу в последних девяти матчах.



На 15-й минуте Константин Окулов открыл счёт и вывел хозяев вперёд. В середине второго периода Максим Мамин укрепил преимущество «армейцев», на что «железнодорожники» ответили голом Николая Коваленко за 20 секунд до окончания второго игрового отрезка. В третьем периоде Стефан Да Коста восстановил равновесие, а затем отличился Александр Свитов. Иржи Секач перевёл встречу в овертайм, забросив шайбу за полторы минуты до сирены. В дополнительное время победную шайбу на свой счёт записал Окулов.

«Витязь» продлил серию поражений до четырёх матчей, а «Йокерит» одержал третью победу в последних четырёх встречах регулярного чемпионата.

4 января 2020 года ЦСКА встретится на выезде с ХК «Сочи», а «Локомотив» днём ранее проведёт домашний матч с «Амуром».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.