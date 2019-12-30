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ЦСКА обыграл «Локомотив» и одержал восьмую победу в девяти последних матчах

ЦСКА обыграл «Локомотив» и одержал восьмую победу в девяти последних матчах
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА принимал в Москве «Локомотив». Встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ в пользу хозяев. ЦСКА одержал восьмую победу в последних девяти матчах.

На 15-й минуте Константин Окулов открыл счёт и вывел хозяев вперёд. В середине второго периода Максим Мамин укрепил преимущество «армейцев», на что «железнодорожники» ответили голом Николая Коваленко за 20 секунд до окончания второго игрового отрезка. В третьем периоде Стефан Да Коста восстановил равновесие, а затем отличился Александр Свитов. Иржи Секач перевёл встречу в овертайм, забросив шайбу за полторы минуты до сирены. В дополнительное время победную шайбу на свой счёт записал Окулов.

«Витязь» продлил серию поражений до четырёх матчей, а «Йокерит» одержал третью победу в последних четырёх встречах регулярного чемпионата.

4 января 2020 года ЦСКА встретится на выезде с ХК «Сочи», а «Локомотив» днём ранее проведёт домашний матч с «Амуром».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2019, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 3
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Окулов (Марченко) – 14:47' (5x5)   2:0 Мамин (Вей, Нестеров) – 33:37' (5x5)   2:1 Коваленко (Алексеев) – 39:40' (5x5)   2:2 Да Коста – 48:02' (5x4)   2:3 Свитов – 51:14' (5x5)   3:3 Секач (Окулов) – 58:30' (5x5)   4:3 Окулов – 64:42' (3x3)
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