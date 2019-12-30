ЦСКА обыграл «Локомотив» и одержал восьмую победу в девяти последних матчах

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА принимал в Москве «Локомотив». Встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ в пользу хозяев. ЦСКА одержал восьмую победу в последних девяти матчах.
На 15-й минуте Константин Окулов открыл счёт и вывел хозяев вперёд. В середине второго периода Максим Мамин укрепил преимущество «армейцев», на что «железнодорожники» ответили голом Николая Коваленко за 20 секунд до окончания второго игрового отрезка. В третьем периоде Стефан Да Коста восстановил равновесие, а затем отличился Александр Свитов. Иржи Секач перевёл встречу в овертайм, забросив шайбу за полторы минуты до сирены. В дополнительное время победную шайбу на свой счёт записал Окулов.
«Витязь» продлил серию поражений до четырёх матчей, а «Йокерит» одержал третью победу в последних четырёх встречах регулярного чемпионата.
4 января 2020 года ЦСКА встретится на выезде с ХК «Сочи», а «Локомотив» днём ранее проведёт домашний матч с «Амуром».
Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.
- 30 декабря 2019
-
22:09
-
22:05
-
21:59
-
21:48
-
21:39
-
21:32
-
21:26
-
21:22
-
21:19
-
21:15
-
21:10
-
21:05
-
20:42
-
20:35
-
20:16
-
20:05
-
19:45
-
19:29
-
19:28
-
19:28
-
19:08
-
18:53
-
18:51
-
18:47
-
18:33
-
18:04
-
17:46
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:20
-
16:11
-
15:46
-
15:00
-
14:49