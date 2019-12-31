Ртищев: самое главное в матче с Германией — избегать ненужных удалений

Нападающий сборной России Никита Ртищев поделился ожиданиями от матча с Германией, который состоится сегодня, 31 декабря.
Россиянин пропустит предстоящий матч из-за дисквалификации за удар головой форварда сборной США Оливера Вальстрёма.
«У Германии очень быстрая, агрессивная команда с хорошим большинством и неплохим меньшинством. Нам надо их ещё разобрать, поговорить с тренерами, как действовать, и с новыми силами идти в бой. Самое главное сыграть дисциплинированно, избегать ненужных удалений и гораздо лучше играть в большинстве, чем в прошлых матчах.
С розыгрышем лишнего нам надо что-то делать — побольше бросать, играть на пятачке, играть от простого, «закопать» эту шайбу в ворота, и дальше всё будет гораздо лучше.
Дисквалификация? У меня не было желания грубо играть против него — считаю, что это был обычный игровой момент. Мы с Вальстрёмом чуть потолкались, считаю, всё было в рамках нормальной борьбы в хоккее», — приводят слова Ртищева «Известия».
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