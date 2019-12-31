Хованов: нет такого, что у сборной России после Канады кончились силы

Нападающий молодёжной сборной России Александр Хованов поделился мнением о прошедшем матче с командой США (1:3).
«Нам не говорили экономить силы или эмоции. Просто последние семь-восемь минут тренеры подсказали нам побольше играть в пас, чтобы немного поберечь силы на матч с США. Считаю, нам удалось это сделать. Нет такого, что после Канады кончились силы. Поэтому к американцам были готовы хорошо», — приводят слова Хованова «Известия».
Российская команда занимает предпоследнее место в группе, набрав три очка в трёх матчах. Команда Брагина уже не сможет опередить американцев и закончит групповой этап хуже, чем Канада или Чехия.
31 декабря сборная России проведёт заключительный матч группового этапа чемпионата мира с командой Германии. В случае поражения российские хоккеисты не сумеют выйти в четвертьфинал.
- 31 декабря 2019
-
05:58
-
05:52
-
05:31
-
04:23
-
03:34
-
02:13
-
01:25
-
01:17
-
01:00
-
00:35
-
00:32
- 30 декабря 2019
-
23:56
-
23:47
-
23:44
-
23:34
-
23:32
-
23:16
-
23:03
-
22:52
-
22:46
-
22:41
-
22:09
-
22:05
-
21:59
-
21:48
-
21:39
-
21:32
-
21:26
-
21:22
-
21:19
-
21:15
-
21:10
-
21:05
-
20:42
-
20:35