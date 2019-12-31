Хованов: нет такого, что у сборной России после Канады кончились силы

Нападающий молодёжной сборной России Александр Хованов поделился мнением о прошедшем матче с командой США (1:3).

«Нам не говорили экономить силы или эмоции. Просто последние семь-восемь минут тренеры подсказали нам побольше играть в пас, чтобы немного поберечь силы на матч с США. Считаю, нам удалось это сделать. Нет такого, что после Канады кончились силы. Поэтому к американцам были готовы хорошо», — приводят слова Хованова «Известия».

Российская команда занимает предпоследнее место в группе, набрав три очка в трёх матчах. Команда Брагина уже не сможет опередить американцев и закончит групповой этап хуже, чем Канада или Чехия.

31 декабря сборная России проведёт заключительный матч группового этапа чемпионата мира с командой Германии. В случае поражения российские хоккеисты не сумеют выйти в четвертьфинал.