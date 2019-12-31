Карандин: в Швейцарии «Салават» уступил во всех матчах. Это дикость для людей из СССР

Экс-глава хоккейного региона Сибирь — Дальний Восток Юрий Карандин прокомментировал выступление «Салавата Юлаева» на Кубке Шпенглера. Команда Николая Цулыгина уступила во всех матчах на швейцарском турнире.

«Для меня самым тревожным сигналом стало недавний разгром олимпийской сборной России в Швейцарии — 2:8. На днях оно было закреплено выступлением „Салавата Юлаева“ на Кубке Шпенглера, когда Уфа, пусть и в смешанном составе, уступила во всех матчах. Для людей, воспитанных в СССР, это дикость, ведь тогда Кубок Шпенглера был разминочным турниром для наших клубов среднего уровня. Например, „Спартак“ много лет побеждал в Давосе одной левой.

Легионеры Уфы пропустили многие матчи турнира, шанс получила молодёжь. Но мы увидели её уровень, вот в чём проблема. Вообще на Кубок Шпенглера в виде поощрения надо отправлять команды из нашего региона, не избалованного большими событиями. Тот же «Адмирал» или «Сибирь», которые осенью порадовали. Или открытие зимы «Амур». У вот таких, рабочих, команд в плане мотивации всегда всё в порядке. А элите — «Салавату» или как год назад «Магнитке» — Кубок Шпенглера, как спортивный турнир, вряд ли интересен», — цитирует Карандина Russia-Hockey.