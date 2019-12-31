Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Карандин: в Швейцарии «Салават» уступил во всех матчах. Это дикость для людей из СССР

Карандин: в Швейцарии «Салават» уступил во всех матчах. Это дикость для людей из СССР
Хоккей / КХЛ 0

Экс-глава хоккейного региона Сибирь — Дальний Восток Юрий Карандин прокомментировал выступление «Салавата Юлаева» на Кубке Шпенглера. Команда Николая Цулыгина уступила во всех матчах на швейцарском турнире.

«Для меня самым тревожным сигналом стало недавний разгром олимпийской сборной России в Швейцарии — 2:8. На днях оно было закреплено выступлением „Салавата Юлаева“ на Кубке Шпенглера, когда Уфа, пусть и в смешанном составе, уступила во всех матчах. Для людей, воспитанных в СССР, это дикость, ведь тогда Кубок Шпенглера был разминочным турниром для наших клубов среднего уровня. Например, „Спартак“ много лет побеждал в Давосе одной левой.

Легионеры Уфы пропустили многие матчи турнира, шанс получила молодёжь. Но мы увидели её уровень, вот в чём проблема. Вообще на Кубок Шпенглера в виде поощрения надо отправлять команды из нашего региона, не избалованного большими событиями. Тот же «Адмирал» или «Сибирь», которые осенью порадовали. Или открытие зимы «Амур». У вот таких, рабочих, команд в плане мотивации всегда всё в порядке. А элите — «Салавату» или как год назад «Магнитке» — Кубок Шпенглера, как спортивный турнир, вряд ли интересен», — цитирует Карандина Russia-Hockey.

«Салават Юлаев» завершил выступление на Кубке Шпенглера, уступив в четвертьфинале
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019