Сборная Швеции одержала 52-ю победу подряд на групповых этапах МЧМ, 13 лет — без поражений

Сборная Словакии проиграла команде Швеции со счётом 2:6 в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею. Таким образом, шведская сборная одержала 52-ю победу подряд на групповых этапах молодёжных чемпионатов мира.

В последний раз сборная Швеции проиграла в матче группового раунда молодёжного чемпионата мира ровно 13 лет назад, когда 31 декабря 2006 года уступила американцам в овертайме (2:3 ОТ). Тогда защитник Джек Джонсон реализовал удаление Юнаса Анелёва. С тех пор шведская команда одержала 52 побед в 52 матчах на групповых турнирах с общим счётом 270:102. Семь из этих побед со счётом 25:11 были одержаны над сборной России.

При этом только в 2012 году шведская сборная добралась до золотых медалей турнира (в финале была обыграна Россия). В 2008, 2009, 2013, 2014 и 2018 сборная Швеции останавливалась в шаге от титула, трижды проиграв Канаде, а ещё по разу уступив Финляндии и США. В 2010 году шведская команда стала бронзовым медалистом турнира. В 2019 году младшие «тре крунур» завершили выступление на стадии четвертьфинала.