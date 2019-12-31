Китаров — об антирекорде минского «Динамо»: самое тяжёлое время, что было в команде

Форвард минского «Динамо» Александр Китаров прокомментировал антирекордную 12-матчевую серию поражений.

«Чем голов меньше становится, тем тяжелее их забивать. Психологическое состояние чуть угнетает, давит. Правильно вам сказали: это всё через работу должно закладываться. В матче с рижским «Динамо» гол не зашёл, не засчитали. Надо такие голы забивать, раз по «чистому» льду у нас не получается. Там искать.

Никто не хочет в этой серии участвовать. Если бы было объяснение, сделали бы всё, чтобы эту серию прекратить. Думаю, ребята стараются, никто не хочет в ней участвовать. Этот год закончился, надеюсь, в следующей игре эта серия закончится.

Худшее время в карьере? Тяжело так сказать — худшие, не худшие. Когда в этой серии участвуешь, не хочется верить, что это так. Но да — самое тяжёлое время, что было в этой команде. Много матчей проиграли в этом сезоне. Это очень тяжело. Спасибо, конечно, болельщикам, которые приходят, поддерживают. Вдвойне, втройне приятно, что они верят в команду. У нас не остается выбора, кроме как платить им хорошей монетой и всё-таки начинать выигрывать», — цитирует Китарова «Прессбол».