Форвард СКА Барабанов выбыл из строя на месяц после удара Йокипакки

Форвард СКА Александр Барабанов выбыл на месяц из-за травмы, полученной в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью», сообщает пресс-служба КХЛ в "Tвиттере".

На последней минуте матча защитник новосибирцев Юрки Йокипакка ударил 25-летнего нападающего клюшкой по рукам. Матч завершился победой команды Алексея Кудашова со счётом 2:0. Континентальная хоккейная лига впоследствии дисквалифицировала финского защитника на два матча.

25-летний Барабанов в нынешнем сезоне принял участие в 36 матчах регулярного чемпионата. Российский нападающий забросил девять шайб и сделал семь результативных передач при показателе полезности "-3" и 20 минутах штрафного времени. В среднем за матч Александр проводит на льду 15 минут и 25 секунд.