Форвард СКА Барабанов выбыл из строя на месяц после удара Йокипакки
Форвард СКА Александр Барабанов выбыл на месяц из-за травмы, полученной в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью», сообщает пресс-служба КХЛ в "Tвиттере".
На последней минуте матча защитник новосибирцев Юрки Йокипакка ударил 25-летнего нападающего клюшкой по рукам. Матч завершился победой команды Алексея Кудашова со счётом 2:0. Континентальная хоккейная лига впоследствии дисквалифицировала финского защитника на два матча.
25-летний Барабанов в нынешнем сезоне принял участие в 36 матчах регулярного чемпионата. Российский нападающий забросил девять шайб и сделал семь результативных передач при показателе полезности "-3" и 20 минутах штрафного времени. В среднем за матч Александр проводит на льду 15 минут и 25 секунд.
Защитник «Сибири» Йокипакка дисквалифицирован на два матча
- 31 декабря 2019
-
13:33
-
13:31
-
13:09
-
13:06
-
13:00
-
12:46
-
12:37
-
12:30
-
12:05
-
12:00
-
11:45
-
11:40
-
11:10
-
10:45
-
10:19
-
10:00
-
09:45
-
09:18
-
09:01
-
08:45
-
08:20
-
08:00
-
07:27
-
07:00
-
05:58
-
05:52
-
05:31
-
04:23
-
03:34
-
02:13
-
01:25
-
01:17
-
01:00
-
00:35
-
00:32
Партнерский контент