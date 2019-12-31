Кожевников: Россия должна обыгрывать Германию. Ждём от «молодёжки» подарка на Новый год

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями от матча сборной России на молодёжном чемпионате мира—2020 с командой Германии.

«Все мы ждём только победы от российской сборной в матче с Германией. Должны выигрывать за счёт ответственности, командной игры, сплочённости. Самое главное – идти на ворота соперника, а не возиться по углам. Конечно, рассчитываем на удачную игру вратаря Ярослава Аскарова, но ошибаться могут все, в том числе и голкипер. Так что не нужно всё валить на него.

Наша главная проблема – не забиваем свои моменты, если не считать игры с Канадой. Нужно прибавлять в реализации. Нет голов в большинстве? Это не так важно. Можно и «пять на пять» много забивать. Это же без разницы, забивайте всё «пять на пять», главное – победить, а остальное уже формальности. Ждём от нашей «молодёжки» подарка на Новый год», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.