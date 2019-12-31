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Сборная России разгромила Германию в матче МЧМ-2020, Марченко набрал пять очков

Сборная России разгромила Германию в матче МЧМ-2020, Марченко набрал пять очков
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Сборная России победила команду Германии со счётом 6:1 в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею.

Календарь молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею

Подопечные Валерия Брагина открыли счёт на седьмой минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий Кирилл Марченко. Вскоре Марченко оформил дубль, реализовав большинство благодаря рикошету от немецкого защитника. В середине второго периода сборная России отлично отработала в большинстве, забросив две шайбы с разницей 40 секунд усилиями Григория Денисенко и Павла Дорофеева. На 39-й минуте россияне вновь реализовали численное преимущество, при игре «5 на 4» отметился оформивший дубль Дорофеев. На старте третьего периода преимущество сборной России упрочил Дмитрий Воронков. В концовке немцы «размочили» счёт, гол забил Нино Киндер.

U20 ЧМ-2020. Группа B
31 декабря 2019, вторник. 17:00 МСК
Россия U20
Окончен
6 : 1
Германия U20
1:0 Марченко (Александров, Морозов) – 06:10' (5x5)   2:0 Марченко (Подколзин, Воронков) – 13:19' (5x5)   3:0 Денисенко (Хованов) – 34:19' (6x4)   4:0 Дорофеев (Марченко, Романов) – 34:59' (5x4)   5:0 Дорофеев (Марченко, Романов) – 38:40' (5x4)   6:0 Воронков (Марченко, Подколзин) – 40:38' (5x5)   6:1 Киндер (Масс) – 57:43' (5x5)
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