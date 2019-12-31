Сборная России разгромила Германию в матче МЧМ-2020, Марченко набрал пять очков

Сборная России победила команду Германии со счётом 6:1 в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею.



Календарь молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею



Подопечные Валерия Брагина открыли счёт на седьмой минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий Кирилл Марченко. Вскоре Марченко оформил дубль, реализовав большинство благодаря рикошету от немецкого защитника. В середине второго периода сборная России отлично отработала в большинстве, забросив две шайбы с разницей 40 секунд усилиями Григория Денисенко и Павла Дорофеева. На 39-й минуте россияне вновь реализовали численное преимущество, при игре «5 на 4» отметился оформивший дубль Дорофеев. На старте третьего периода преимущество сборной России упрочил Дмитрий Воронков. В концовке немцы «размочили» счёт, гол забил Нино Киндер.

Россия разгромила Германию и вышла в четвертьфинал МЧМ! LIVE Голы, составы и все последние новости — в онлайн-трансляции матча Россия — Германия на молодёжном чемпионате мира.