Дементьев: наконец-то у России заработало большинство, Германии не хватило опыта

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал победу сборной России над Германией (6:1) в матче МЧМ-2020.



«Сборная России победила Германию за счёт мастерства. Победа крылась в деталях, россияне смотрелись уверенно и контролировали шайбу. Понравилось давление на ворота соперника, а также долгожданное большинство, которое наконец-то заработало. Причём, сразу трижды!



Команда Германии в любом случае оставила приятное впечатление. Немцы обучены, у них хорошая вратарская линия, есть сильный защитник Мориц Зайдер из организации «Детройт Ред Уингз», много классных игроков 2002 года рождения, я за ними внимательно наблюдал. Однако после вчерашнего матча с Канадой им оказалось сложно восстановиться. Россия разгромила Германию? Да, но у немцев всё равно были моменты, вспомните хотя бы спасение от Ярослава Аскарова в первом периоде. Где-то Германии просто не хватило хладнокровия и опыта. Но это не принижает факта нашей победы.



В молодёжном хоккее главное – выйти в плей-офф. А вот там уже проигрывать нельзя. Надеемся, что все осечки России в прошлом. Соперник в любом случае будет серьёзный – это финны или шведы. Если ты хочешь стать чемпионом, то нужно обыгрывать любую команду. Я видел и шведов, и финнов. Обе сборные мне очень понравились. Команды, по сути, без слабых мест. С хорошим объёмом работы, харизмой и уверенностью. Тем интереснее будет игра», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Вынесли немцев, почти как Канаду! Сборная России готова биться за медали МЧМ Главным героем встречи стал Кирилл Марченко, набравший 5 очков.