Замула: много людей из Латвии желали удачи, я принёс им свои извинения

Защитник сборной России Егор Замула подвёл итоги матча с Германией (6:1) на МЧМ-2020.
Календарь молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею
«У немцев хорошая команда. Молодые игроки, которые играют в масках, довольно техничные. С ними было неприятно играть. Мы контролировали матч, большую часть времени провели в атаке. В нужные моменты пластались в большинстве. Мы верили друг в друга.
Наконец-то реализовали большинство? Я бы не сказал, что у нас было плохое большинство. Шайба ходила, просто не было ключевого момента. Дай бог, чтобы большинство работало в плей-офф. Сколько забьём в следующем матче? Посмотрим, будем работать. Хорошо, что забиваем, но нужно меньше удаляться, добавлять в атаке.
В Европе за всё дают удаления, а в Канаде больше дают играть в жёсткий хоккей. Но удаляют всех: нас, немцев, тех же канадцев, американцев. Все в равных условиях. Нужно меньше отвечать на стычки, играть осторожнее, начинаются игры плей-офф.
Много людей из Латвии желали удачи, говорили, что мы за вас болеем. Я принёс латвийцам свои извинения, сказал, что все люди делают ошибки, за которые приходится извиняться и расплачиваться. Я молодой парень, все делают ошибки и растут на них. Делали ли мне внушения Валерий Брагин и Игорь Ларионов? Я сам должен понимать свои ошибки, а тренерский штаб намекнул на это.
Как буду праздновать Новый год? У меня здесь родные, вся семья. Поговорим с пацанами, пожелаем друг другу побольше побед. Встретимся с родными, обнимемся, пожелаю всем удачи в Новом году», — передаёт слова Замулы корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 31 декабря 2019
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