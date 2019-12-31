Брагин: Хованов и Денисенко вместе заигрываются, нужно немножко подправить

Главный тренер сборной России Валерий Брагин подвёл итоги матча с Германией (6:1) на МЧМ-2020 и поделился мнением о будущем сопернике в четвертьфинале.



«90% вероятность, что выйдем на Финляндию, но вопрос ещё в том, как Чехия с Канадой сыграют. Финны из года в год для нас камень преткновения на всех уровнях? Прям уж, на всех уровнях. Если мы выходим на них, то нужно правильно тактически подготовиться, всё разобрать и сыграть правильно.



Дорофеев получше сегодня выглядел. В плане созидания понравился, большинство, меньшинство закрывал. Молодец, две забил. Денисенко сыграл активнее, но Хованов исчез? Тут надо думать. Заигрываются они, вдвоём играют. Может быть, что-то поменяем здесь. Не могу сказать, что Хованов плохо выглядит. Когда эта линия играет в быстрый пас, то и моменты хорошие создают, и голы приходят. А когда начинается…То Денисенко с шайбой начнёт возиться, то Хованов тоже…В этих моментах надо немножко подправить.



С возвращением Ртищева Грошев снова отправится в запас? Сейчас сложно ответить, посмотрим. У Никиты плюс большой, что он в меньшинстве играет», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Вынесли немцев, почти как Канаду! Сборная России готова биться за медали МЧМ Главным героем встречи стал Кирилл Марченко, набравший 5 очков.