Сборная Канады разгромила Чехию и заняла первое место в группе

Сборная Канады одержала уверенную победу над командой Чехии в матче молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею — 7:2.



Исход борьбы казался ясен уже после первого периода, в котором канадцы четырежды реализовали большинство — 4:0. Однако на 32-й минуте чехи смогли забить два гола подряд с разницей в 14 секунд. Подопечные Дэйла Хантера быстро пришли в себя и ответили уже через 10 секунд. Спустя ещё минуту Канада в очередной раз реализовала большинство и вернула себе комфортное преимущество в четыре шайбы. На 51-й минуте в ворота Чехии влетела 7-я шайба. Любопытно, что в составе Канады все голы забили разные игроки.



Сборная Канады заняла первое место в группе B, набрав 9 очков в 4 матчах. Вторыми стали американцы (8 очков), третьими россияне (6), а четвёртыми чехи (4). Германия сыграет в утешительном раунде с Казахстаном.