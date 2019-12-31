Сборная Канады разгромила Чехию и заняла первое место в группе

Сборная Канады одержала уверенную победу над командой Чехии в матче молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею — 7:2.
Исход борьбы казался ясен уже после первого периода, в котором канадцы четырежды реализовали большинство — 4:0. Однако на 32-й минуте чехи смогли забить два гола подряд с разницей в 14 секунд. Подопечные Дэйла Хантера быстро пришли в себя и ответили уже через 10 секунд. Спустя ещё минуту Канада в очередной раз реализовала большинство и вернула себе комфортное преимущество в четыре шайбы. На 51-й минуте в ворота Чехии влетела 7-я шайба. Любопытно, что в составе Канады все голы забили разные игроки.
Сборная Канады заняла первое место в группе B, набрав 9 очков в 4 матчах. Вторыми стали американцы (8 очков), третьими россияне (6), а четвёртыми чехи (4). Германия сыграет в утешительном раунде с Казахстаном.
- 31 декабря 2019
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