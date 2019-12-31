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Сборная Канады разгромила Чехию и заняла первое место в группе

Сборная Канады разгромила Чехию и заняла первое место в группе
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Сборная Канады одержала уверенную победу над командой Чехии в матче молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею — 7:2.

Исход борьбы казался ясен уже после первого периода, в котором канадцы четырежды реализовали большинство — 4:0. Однако на 32-й минуте чехи смогли забить два гола подряд с разницей в 14 секунд. Подопечные Дэйла Хантера быстро пришли в себя и ответили уже через 10 секунд. Спустя ещё минуту Канада в очередной раз реализовала большинство и вернула себе комфортное преимущество в четыре шайбы. На 51-й минуте в ворота Чехии влетела 7-я шайба. Любопытно, что в составе Канады все голы забили разные игроки.

Сборная Канады заняла первое место в группе B, набрав 9 очков в 4 матчах. Вторыми стали американцы (8 очков), третьими россияне (6), а четвёртыми чехи (4). Германия сыграет в утешительном раунде с Казахстаном.

U20 ЧМ-2020. Группа B
31 декабря 2019, вторник. 21:00 МСК
Канада U20
Окончен
7 : 2
Чехия U20
1:0 Велено (Хэйтон, Эддисон) – 04:41' (5x4)   2:0 Фут (Байрэм, Смит) – 09:57' (5x4)   3:0 Хэйтон (Козенс, Велено) – 13:29' (5x4)   4:0 Макмайкл (Козенс, Хэйтон) – 14:30' (5x4)   4:1 Стржондала (Кубичек, Теплы) – 31:10' (5x4)   4:2 Забрански (Мышак, Кликорка) – 31:24' (5x5)   5:2 Фуди (Смит, Макисаак) – 31:34' (5x5)   6:2 Козенс (Эддисон, Хэйтон) – 32:30' (5x4)   7:2 Макисаак (Козенс, Велено) – 50:00' (5x5)
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