Хованов — о реализации большинства: у сборной России спал груз с плеч

Нападающий молодёжной сборной России Александр Хованов поделился впечатлениями от матча с командой Германии (6:1) на чемпионате мира 2020 года.
«Слава Богу, наконец-то сумели закрыть вратаря и точно попали броском по воротам. Здорово, что сегодня получились три гола при розыгрыше лишнего, у нас спал груз с плеч. Отрабатывали этот компонент на тренировках, смотрели видео, кто где стоит у немцев. В этот раз удалось удачно попасть. До этого много бросали, но то в штангу попадали, то вратарь соперника совершал сумасшедшее спасение. Против Германии сначала Гриша удачно бросил, потом Дорофеев попал впритирку со штангой», — приводят слова Хованова «Известия».
В матче с Германией россияне забили свой первый гол в большинстве на МЧМ-2020, сумев реализовать численное преимущество с 16-й попытки. Сборная России стала последней командой на турнире, реализовавшей большинство.
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