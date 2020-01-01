Все голы матча Россия – Германия на молодёжном чемпионате мира – 2020

В заключительном матче группового этапа молодёжного чемпионата мира 2020 по хоккею сборная России разгромила национальную команду Германии со счётом 6:1.

За сборную России по дублю на свой счёт записали Кирилл Марченко и Павел Дорофеев. Ещё по одному голу забили Григорий Денисенко и Дмитрий Воронков.

Единственную шайбу за сборную Германии забросил Нино Киндер.

Видео всех голов матча Россия — Германия можно посмотреть в официальном «твиттере» Международной федерации хоккея.

Таким образом, россияне обеспечили себе выход в плей-офф турнира.

Сборная России одержала две победы в группе В, одолев команды Канады (6:0), Германии (6:1) и потерпела два поражения от Чехии (3:4) и США (1:3).

В четвертьфинале турнира сборная России сыграет со Швейцарией.