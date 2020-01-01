Все голы матча Россия – Германия на молодёжном чемпионате мира – 2020
В заключительном матче группового этапа молодёжного чемпионата мира 2020 по хоккею сборная России разгромила национальную команду Германии со счётом 6:1.
За сборную России по дублю на свой счёт записали Кирилл Марченко и Павел Дорофеев. Ещё по одному голу забили Григорий Денисенко и Дмитрий Воронков.
Единственную шайбу за сборную Германии забросил Нино Киндер.
Видео всех голов матча Россия — Германия можно посмотреть в официальном «твиттере» Международной федерации хоккея.
Таким образом, россияне обеспечили себе выход в плей-офф турнира.
Сборная России одержала две победы в группе В, одолев команды Канады (6:0), Германии (6:1) и потерпела два поражения от Чехии (3:4) и США (1:3).
В четвертьфинале турнира сборная России сыграет со Швейцарией.
Расписание четвертьфинальных игр молодёжного чемпионата мира — 2020
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