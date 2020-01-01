Житник — о МЧМ-2020: 30 лет назад не считали немцев и швейцарцев за соперников

Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением о выступлении молодёжной сборной России на чемпионате мира 2020 года.

«6:0 с Канадой — это было сильно. Разгром — может, не по игре, но по счёту. Если честно, предполагал, что после такого возможно падение — и на следующий день американцы обыграли россиян прежде всего тактически. В отличие от канадцев у американцев никто уже не летел вперёд, размахивая шашками, молодёжь США сыграла компактно, временами от обороны. Вообще, взлёты и падения одной команды — это особенность именно молодёжных чемпионатов. Кто-то даже пошутил, что они напоминают женский теннис, где после 6:0, бывает, идёт 0:6, а потом опять 6:0. У ребят ещё нет психологической стабильности, игра идёт полосами, зависит от эмоций.

В советском хоккее была великолепная базовая подготовка, причём, например, в киевском «Соколе» ты получал тот же объём работы, что и в московских клубах. Помню, когда сменил «Сокол» на ЦСКА, на некоторых тренировках у Виктора Васильевича Тихонова чуть ли не отдыхал. Понимал, что эти упражнения и эти нагрузки уже были отработаны в Киеве у Анатолия Васильевича Богданова.

Так вот этой базы нам хватало, чтобы на молодёжных чемпионатах мира играть с большим запасом. Это были турниры, которые не шли ни в какое сравнение с высшей лигой чемпионата СССР. Да и североамериканские команды, надо признать, тогда были не так хорошо готовы, играли в прямолинейный хоккей, часто в «бей-беги». Это не современный хоккей, когда НХЛ взяла все лучшие методики из Европы и те же американцы сегодня играют тактически интереснее, глубже, чем канадцы и, наверное, россияне.

30 лет назад мы не считали немцев, швейцарцев и по большому счёту всех европейцев, кроме финнов, чехов и шведов, за соперников. Поэтому меня удивило, что были опасения перед матчем Россия — Германия, кто-то боялся, что российская команда может вылететь. Наверное, многих впечатлил финал последней Олимпиады, когда немцы были в нескольких секундах от золотых медалей», — цитирует Житника Russia-Hockey.