Радулов опубликовал фотографии с матча Зимней классики НХЛ «Далласа» с «Нэшвиллом»

В матче Зимней классики Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча проходила на стадионе «Коттон Боул Стэдиум» и завершилась волевой победой хозяев со счётом 4:2.
После матча российский форвард «Далласа» Александр Радулов в своём «инстаграме» опубликовал фото, в котором поздравил всех с Новым Годом.
«Всех с Новым Годом! Счастья, любви, добра», — подписал фото Радулов.
В этом матче Радулов отыграл 15 минут и 58 секунд, отметившись одной заброшенной шайбой. Нападающий завершил встречу с показателем полезности «+1».
Видео гола Радулова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Теперь на счету Радулова 27 (15+15) очков в 38 играх этого сезона. Его результативная серия насчитывает уже 9 матчей. В этих играх он набрал 12 очков.
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