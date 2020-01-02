Радулов опубликовал фотографии с матча Зимней классики НХЛ «Далласа» с «Нэшвиллом»

В матче Зимней классики Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча проходила на стадионе «Коттон Боул Стэдиум» и завершилась волевой победой хозяев со счётом 4:2.

После матча российский форвард «Далласа» Александр Радулов в своём «инстаграме» опубликовал фото, в котором поздравил всех с Новым Годом.

«Всех с Новым Годом! Счастья, любви, добра», — подписал фото Радулов.

В этом матче Радулов отыграл 15 минут и 58 секунд, отметившись одной заброшенной шайбой. Нападающий завершил встречу с показателем полезности «+1».

Видео гола Радулова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Теперь на счету Радулова 27 (15+15) очков в 38 играх этого сезона. Его результативная серия насчитывает уже 9 матчей. В этих играх он набрал 12 очков.