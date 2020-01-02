Беттмэн выразил соболезнования в связи со смертью бывшего комиссара НБА Стерна

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн выразил соболезнования в связи со смертью бывшего комиссара НБА Дэвида Стерна.
12 декабря 2019 года Стерн перенёс экстренную операцию, которая понадобилась после произошедшего кровоизлияния в мозг. С тех пор его состояние оставалось тяжёлым. Днём 1 января Дэвид умер в возрасте 77 лет.
«Я чрезвычайно опечален кончиной моего наставника и давнего друга Дэвида Стерна. Он был энергичным и деятельным человеком, который отвечал за операционные и деловые достижения. Именно они и предопределили современную спортивную индустрию. Дэвид научил меня, как быть комиссаром и, что более важно, оставаться хорошим человеком. Мне будет не хватать Дэвида, а особенно его жене Диане и сыновьям Эндрю и Эрику, которым мы с Шелли выражаем самые глубокие соболезнования», — цитирует Беттмэна пресс-служба НХЛ.
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