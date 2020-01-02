Радулов — о «Зимней классике»: до последнего не верилось, что все билеты проданы

Форвард «Даллас Старз» Александр Радулов поделился ощущениями от матча «Зимней классики» c «Нэшвилл Предаторз» (4:2), в котором стал автором победного гола.

«Нам говорили, что в начале сезона все билеты были распроданы, но всё равно до последнего в это не верилось, и погода менялась в последнее время. Но всё прошло удачно, я думаю, болельщики получили положительные эмоции, здорово играть в таких условиях, побольше бы таких игр.

После неудачного начала понимали, что играть ещё очень долго и нужно было просто собираться и больше не оставлять команду в меньшинстве. Все это понимали, об этом все говорили. Старались работать, играть попроще, проводить побольше времени в их зоне и максимально нагружать их оборону, которая лишилась игрока», – цитирует Радулова пресс-служба НХЛ.