Плющев: в составе Швейцарии есть ребята, способные решить эпизод. Нужна только дисциплина

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился ожиданиями поделился ожиданиями от четвертьфинального матча сборной России с командой Швейцарии на молодёжном чемпионате мира 2020 года.

«Швейцарцы в последнее время показывают приличный хоккей и в рейтинге идут вверх. У них хорошие молодёжная и юношеская сборная — это уже не те команды для битья, которые можно недооценивать. Просто Финляндия и Швейцария решили свои задачи по выходу в плей-офф, и оставалось только выяснить, кто какое место займёт. Поэтому оба соперника играли довольно легко, и это тоже, в принципе, не показательный матч.

Что они могут предложить России, кроме самоотдачи и организации? А разве этого мало? Как раз вполне достаточно для победы. В составе этой команды есть ребята, способные решить исход эпизода. Нужна только дисциплина. В предстоящей игре многое будет зависеть от того, насколько грамотно швейцарцы разберут тактику», — цитирует Плющева «RT на русском».