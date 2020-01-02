Плющев: в составе Швейцарии есть ребята, способные решить эпизод. Нужна только дисциплина

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился ожиданиями поделился ожиданиями от четвертьфинального матча сборной России с командой Швейцарии на молодёжном чемпионате мира 2020 года.
«Швейцарцы в последнее время показывают приличный хоккей и в рейтинге идут вверх. У них хорошие молодёжная и юношеская сборная — это уже не те команды для битья, которые можно недооценивать. Просто Финляндия и Швейцария решили свои задачи по выходу в плей-офф, и оставалось только выяснить, кто какое место займёт. Поэтому оба соперника играли довольно легко, и это тоже, в принципе, не показательный матч.
Что они могут предложить России, кроме самоотдачи и организации? А разве этого мало? Как раз вполне достаточно для победы. В составе этой команды есть ребята, способные решить исход эпизода. Нужна только дисциплина. В предстоящей игре многое будет зависеть от того, насколько грамотно швейцарцы разберут тактику», — цитирует Плющева «RT на русском».
- 2 января 2020
-
12:15
-
12:01
-
11:45
-
11:30
-
11:11
-
11:02
-
10:51
-
10:30
-
10:07
-
09:41
-
09:30
-
09:05
-
09:00
-
08:35
-
08:20
-
08:00
-
07:00
-
06:17
-
05:51
- 1 января 2020
-
21:09
-
21:07
-
21:05
-
21:00
-
20:49
-
20:40
-
20:30
-
20:27
-
20:23
-
19:30
-
19:02
-
18:53
-
18:45
-
18:10
-
18:03
-
17:58