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Стал известен состав молодёжной сборной Швейцарии на матч с Россией на чемпионате мира

Стал известен состав молодёжной сборной Швейцарии на матч с Россией на чемпионате мира
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Стал известен состав сборной Швейцарии на четвертьфинал с командой России на молодёжном чемпионате мира 2020 года по хоккею, информирует Международная федерация хоккея.

Встреча Швейцария — Россия состоится сегодня, 2 января, начало — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Состав сборной Швейцарии:

Холленштайн (Шарлен);
Берни — Абишер, Веттер — Шмид — Берри;
Гюггенхайм — Мозер, Вербун — Нуссбаумер — Колер;
Гросс — Пеццулло, Гербер — Зальцгебер — Сопа;
Джобин — Патри — Кнак, Меттлер.

На групповом этапе швейцарцы переиграли сборные Казахстана (5:3), Словакии (7:2) и Финляндии (5:2) и проиграли только Швеции (2:5).

Россияне одержали две победы в группе В, одолев команды Канады (6:0), Германии (6:1), и уступили командам Чехии (3:4) и США (1:3).

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