Молодёжная сборная России по хоккею обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал МЧМ-2020

В четвертьфинале молодёжного чемпионата мира — 2020 по хоккею сборная России победила Швейцарию со счётом 3:1 и пробилась в 1/2 финала. Следующий соперник команды Валерия Брагина определится позднее.
В составе российской сборной дубль оформил Дмитрий Воронков. Ещё одну шайбу забросил Александр Хованов. У Швейцарии отличился Гаэтан Жобен.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию.
Сборные России и Швейцарии встречались на молодёжных чемпионатах мира 18 раз. Россияне одержали 15 побед, два матча завершились вничью. На прошлом турнире команды встречались дважды. В матче группового этапа Россия выиграла со счётом 7:4, а в матче за бронзовые медали Россия выиграла со счётом 5:2.
На групповом этапе швейцарцы переиграли сборные Казахстана (5:3), Словакии (7:2) и Финляндии (5:2) и проиграли только Швеции (2:5).
Россияне одержали две победы в группе В, одолев команды Канады (6:0), Германии (6:1), и уступили командам Чехии (3:4) и США (1:3).
Расписание четвертьфиналов МЧМ-2020 на 2 января.
- 2 января 2020
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