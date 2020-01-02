Молодёжная сборная России по хоккею обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал МЧМ-2020

В четвертьфинале молодёжного чемпионата мира — 2020 по хоккею сборная России победила Швейцарию со счётом 3:1 и пробилась в 1/2 финала. Следующий соперник команды Валерия Брагина определится позднее.

В составе российской сборной дубль оформил Дмитрий Воронков. Ещё одну шайбу забросил Александр Хованов. У Швейцарии отличился Гаэтан Жобен.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию.

Сборные России и Швейцарии встречались на молодёжных чемпионатах мира 18 раз. Россияне одержали 15 побед, два матча завершились вничью. На прошлом турнире команды встречались дважды. В матче группового этапа Россия выиграла со счётом 7:4, а в матче за бронзовые медали Россия выиграла со счётом 5:2.

На групповом этапе швейцарцы переиграли сборные Казахстана (5:3), Словакии (7:2) и Финляндии (5:2) и проиграли только Швеции (2:5).

Россияне одержали две победы в группе В, одолев команды Канады (6:0), Германии (6:1), и уступили командам Чехии (3:4) и США (1:3).

Расписание четвертьфиналов МЧМ-2020 на 2 января.

Рейтинг сборных в плей-офф МЧМ. Кто может стать соперником сборной России в полуфинале