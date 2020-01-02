Подколзин: придержал соперника, а он начал корячиться, будто я ему в пах ударил

Нападающий сборной России Василий Подколзин поделился впечатлениями от четвертьфинального матча МЧМ-2020 со сборной Швейцарии. Россияне одержали победу со счётом 3:1.
«Не сразу вкатились в матч? Нужно было время, чтобы прочувствовать соперника, понять, как он играет. Как только это сделали, то сразу забили в большинстве. Напоминали ли нам о том, что недавно олимпийская сборная России разгромно проиграла Швейцарии? Мы это знали сами. В Швейцарии сейчас хоккей прогрессирует, мы готовились. Как и на всех соперников. У нас ведь и группа была нелёгкая, не было проходных соперников, так что для нас это не в новинку.
Была ли накачка в стиле «месть за старших братьев?» Я не видел, если честно. Как бороться с удалениями? Это уже эмоции. В третьем периоде уже и я, наверное, неправильно сделал, придержал игрока. Была заварушка, я его придержал, а он стал корячиться, будто я ему в пах ударил. Испугался, что могут дать 5+20. Но, слава богу, разобрались», — передаёт слова Подколзина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 2 января 2020
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