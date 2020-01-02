Вайсфельд – о фоле Подколзина: колющего не было, это задержка или удар клюшкой

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал нарушение правил со стороны форварда россиян Василия Подколзина, который в начале третьего периода матча 1/4 финала МЧМ-2020 со Швейцарией (3:1) получил двухминутное удаление.

«Думаю, что в эпизоде фолом Подколзина не было колющего удара клюшкой. Это либо задержка, либо удар клюшкой. Две минуты выписали справедливо, по такой игре их лучше было дать, чтобы потом не было лишних разговоров. Другой вопрос – лично мне не понравилось, что в принципе такие моменты возникают. Мы играли со Швейцарией, а если бы это была Швеция? Не думаю, что Подколзину выпишут дисквалификацию.

В целом же сборная России выиграла на классе, но у соперника были моменты. При счёте 0:0 у швейцарцев был верный момент, но Аскаров вытащил бросок в упор. Когда наши пропускали, то там банально не поделили шайбу. По сути, Швейцария в том эпизоде ничего не создала, просто так получилось. В целом же, повторюсь, хорошая и уверенная победа», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Подколзин: придержал соперника, а он начал корячиться, будто я ему в пах ударил