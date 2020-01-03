Сборная Швеции выиграла все пять матчей на МЧМ-2020 с общим счётом 25:8

В четвертьфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею сборная Швеции нанесла поражение хозяевам турнира — команде Чехии — со счётом 5:0.



У шведов дубль оформил Нильс Хёгландер, ещё одну шайбу забросил Хуго Густафссон. В третьем периоде штрафной бросок реализовал защитник Виктор Сёдерстрём. Окончательный счёт установил Давид Густафссон. Матч на ноль провёл основной голкипер младших «Тре крунур» Хуго Альнефельт.

Это пятая победа подряд шведской команды на турнире с общим счётом 25:8. Ранее Швеция обыграла Финляндию (3:2 ОТ), Швейцарию (5:2), Казахстан (6:2) и Словакию (6:2). Шведская молодёжка — единственная команда, не проигравшая ни разу на этом МЧМ.

В полуфинале команда Томаса Монтена сыграет со сборной России. Матч состоится завтра, 4 января.