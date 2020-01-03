Альнефельт: не боимся Россию, полуфинал с ней будет классным вызовом для Швеции

Вратарь сборной Швеции Хуго Альнефельт в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2020 отразил 23 броска и помог своей команде обыграть Чехию со счётом 5:0. В полуфинале «Тре крунур» встретятся с командой России. Альнефельт поделился ожиданиями от этой игры.

«Не смотрел, как Россия играет на этом МЧМ. Не знал, что они обыграли Канаду 6:0, будет классный вызов. Мы их не боимся, пусть они нас боятся», — передаёт слова Альнефельта корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Швеция остаётся единственной командой на турнире, не потерпевшей ни одного поражения. Россия в четвертьфинале обыграла Швейцарию со счётом 3:1. Полуфинал Швеция — Россия состоится 4 января, начало матча — в 17:00 мск.