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Альнефельт: не боимся Россию, полуфинал с ней будет классным вызовом для Швеции

Альнефельт: не боимся Россию, полуфинал с ней будет классным вызовом для Швеции
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Вратарь сборной Швеции Хуго Альнефельт в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2020 отразил 23 броска и помог своей команде обыграть Чехию со счётом 5:0. В полуфинале «Тре крунур» встретятся с командой России. Альнефельт поделился ожиданиями от этой игры.

«Не смотрел, как Россия играет на этом МЧМ. Не знал, что они обыграли Канаду 6:0, будет классный вызов. Мы их не боимся, пусть они нас боятся», — передаёт слова Альнефельта корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Швеция остаётся единственной командой на турнире, не потерпевшей ни одного поражения. Россия в четвертьфинале обыграла Швейцарию со счётом 3:1. Полуфинал Швеция — Россия состоится 4 января, начало матча — в 17:00 мск.

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