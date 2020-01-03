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Купер: Василевский вытащил «Тампу» в нужные моменты. Он сделал несколько сейвов на десятку

Купер: Василевский вытащил «Тампу» в нужные моменты. Он сделал несколько сейвов на десятку
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высоко оценил вклад голкипера Андрея Василевского в победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (2:1).

«Важная роль в победе принадлежит Василевскому, который вытащил нас в нужные моменты. Он сделал несколько сейвов на десятку, особенно в первом периоде после броска Макса Доми», — цитирует Купера пресс-служба НХЛ.

Главным героем встречи стал голкипер «Тампы» Андрей Василевский, который отразил 38 бросков из 39. Голами в составе победителей отметились Энтони Чирелли и Никита Кучеров.

Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв провёл на льду 20 минут 13 секунд, нанёс один бросок, совершил два силовых приёма, заблокировал два броска и не отметился результативными действиями.

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