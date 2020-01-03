Линдстрём: шведская дорога в полуфинал МЧМ — снотворное без равных соперников

Обозреватель Expressen Санни Линдстрём прокомментировал выход молодёжной сборной Швеции в полуфинал чемпионат мира 2020 года.

«Прошлогодний чемпионат мира завершился для молодёжной сборной Швеции грандиозным провалом. Шведская «молодёжка» оступилась на стадии четвертьфинала, проиграв команде Швейцарии. И в этом году у меня не было больших ожиданий от выступления на чемпионате мира. Я даже подумал, что это хорошо, что мы едем на турнир в роли тёмной лошадки. Однако наша дорога в полуфинал обернулась снотворным без равных соперников.

За весь турнир сборная Швеции выдержала лишь одно испытание, когда прошла проверку Финляндией. Дальнейший путь получился довольно простым, в том числе и четвертьфинал с командой Чехии. Однако я чувствую, что эта группа игроков выросла как команда за время турнира. Все игроки на льду подчиняются единой системе и готовы усердно работать.

На последнем рубеже хорош голкипер Хуго Альнефельт, доказавший, что может украсть матч для команды, даже если всё будет идти не очень хорошо. Снова выделяется оборона, что не может не радовать в перспективе шведского хоккея. Вот только ведущий защитник Расумс Сандин доигрывает турнир с травмированной кистью. К сожалению, травма Расмуса была представлена шведской командой едва ли не как разбойное нападение, что не лучшим образом характеризует весь наш хоккей. Порой мы слишком сильно жалеем себя.

Не надо рассказывать мне, что русские попытаются использовать травму Сандина себе во благо. Конечно, Расмус и другие лидеры шведской команды столкнутся с силовой игрой соперника, но нытьё и жалобы очень редко оборачиваются итоговым успехом. Сборная Швеции должна продолжать работать и трудиться. И, может быть, тогда, всё обернётся гораздо лучше, чем мы могли представить себе до турнира», — полагает обозреватель Expressen.

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