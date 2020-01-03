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Известны сочетания молодёжной сборной России перед полуфиналом со Швецией

Известны сочетания молодёжной сборной России перед полуфиналом со Швецией
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Сборная России, выступающая на молодёжном чемпионате мира в Чехии, работает на тренировке. Об этом сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова. В занятии не принимает участия Павел Дорофеев. На его месте во втором звене тренируется Максим Грошев.

Расписание полуфиналов молодёжного чемпионата мира

Вратари: Аскаров, Мифтахов, Исаев;
Романов — Галенюк, Денисенко — Хованов — Соколов;
Пыленков — Замула, Грошев— Морозов — Александров;
Мисюль — Журавлёв, Марченко — Воронков — Подколзин;
Малышев, Ртищев — Круглов— Соркин.

Завтра, 4 января, команда Валерия Брагина проведёт полуфинальный матч чемпионата мира со сборной Швеции. Начало матча — в 17:00 мск.

В четвертьфинале российская команда со счётом 3:1 обыграла сборную Швейцарии. Шведская команда разгромила сборную Чехию — 5:0. Шведская молодёжка — единственная команда, не проигравшая ни разу на этом МЧМ.

Сборная Швеции выиграла все пять матчей на МЧМ-2020 с общим счётом 25:8
Пока ещё не «Красная машина». Что тревожит в игре России перед полуфиналом со шведами
Проблем немало, а шведы сильны. Но мы верим в наших ребят.
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