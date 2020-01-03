Пока ещё не «Красная машина». Что тревожит в игре России перед полуфиналом со шведами

* Календарь плей-офф МЧМ-2020

Уже завтра сборной России предстоит сыграть в полуфинале МЧМ. В соперниках шведы – команда, не проигравшая пока ни одной игры на турнире, сборная, у которой трудно выделить слабые места, кроме традиционно неудачного выступления «тре крунур» в плей-офф.

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А что же сборная России? Разбираемся, что беспокоит в игре нашей команды перед полуфиналом.

Дисциплина. Точнее, её отсутствие

Едва ли не главной проблемой подопечных Брагина в преддверии важнейшего матча видится огромное количество удалений. Нет, россияне не проигрывают в скорости или выборе позиции своим оппонентам – основную долю штрафных минут составляют наказания за различного рода неаккуратные действия, совершённые в те моменты, когда воротам сборной России не угрожает даже потенциальная опасность. Весь этот мелкий фол – зацепы, задержки, подножки – на МЧМ-2020 беспощадно фиксируется арбитрами, и то, что даже к плей-офф хоккеисты сборной России не научились себя контролировать, показывает, что дисциплина в нашей команде очень слабая. За пять матчей наши парни заработали 30 малых штрафов – это в среднем шесть попыток реализации лишнего для соперника за игру. Если так будет и в матче со шведами, то для «тре крунур», реализующих 40% своего большинства, это будет настоящим подарком.

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Более того, на протяжении всего турнира разные хоккеисты сборной России проявляют банальную несдержанность, дают волю эмоциям и подводят команду. Всё началось ещё с игры с чехами, где первый же пропущенный Аскаровым гол стал следствием большинства, которое хозяева МЧМ получили после глупой отмашки Антона Малышева в чужой зоне. После этого в том же матче Никита Ртищев проявил нездоровую агрессию, оставил сборную России втроём, и чехи забросили победную шайбу. В игре с США тот же Ртищев боднул соперника головой, по счастливой случайности избежал 5+20, но был наказан постфактум и пропустил игру с Германией, а ведь Никита – один из ключевых игроков для меньшинства. Наконец, уже в четвертьфинале странно повёл себя Василий Подколзин, ударивший швейцарского хоккеиста в район рёбер. Со стороны всё это было очень похоже на колющий удар, и хорошо, что пока, вроде бы, всё обошлось. Шведы, зная горячность игроков сборной России, наверняка не упустят возможности спровоцировать и как-то задеть наших парней, и это может плохо закончится. Кроме того, нашим хоккеистам нужно понять, что растрачивать эмоции впустую в игре с таким серьёзным соперником – это непозволительная роскошь.

Мало быстрых атак

Все матчи сборной России на МЧМ-2020 буквально кричат о том, что играть результативно, забивать и, как следствие, побеждать наша команда может только тогда, когда включает скорости, играет в быстрый хоккей, не замечает средней зоны и не сбивается на бесконечное позиционное стояние в чужой зоне. Исключение только одно – игра с немцами. Но сборная Германии оборонялась в своей зоне так пассивно и бестолково, что порой напоминала взрослую сборную Италии на ЧМ-2019. Против такой защиты, конечно, позиционки работали на ура, но таких команд, как Германия, в полуфинале турнира не осталось.

В остальном же было чётко видно, что когда сборная России пыталась возить шайбу в чужой зоне при плотной обороне соперника, то ничего хорошего из этого не выходило. Сначала наткнулись на чешский автобус в третьем периоде, хотя в той же игре была отличная атака на скорости с Замулой на острие. Потом неразрешимой проблемой стала организованная оборона американцев. Даже в четвертьфинале россияне долго вязли в швейцарских защитных построениях, и смогли склонить игру в свою пользу, только когда включили скорости. Быстрая атака в исполнении Денисенко и Хованова, перепас в одно касание в эпизоде с третьим голом – вот такой хоккей будет приносить нашей команде успех.

Россия сломила Швейцарию двумя шикарными голами! Раскатали и забивали уже в пустые ворота Мы просили от Денисенко и Хованова лучшей игры – мы её получили.

Но перед матчем со шведами тревожно. У тех организация обороны не хуже, чем у американцев и в разы лучше, чем у Швейцарии. К тому же, шведы наверняка будут играть с позиции силы, много владеть шайбой, и в таких условиях сборной России необходимо будет отвечать молниеносными контратаками. Скорости, включённые головы, постоянный поиск свободных зон, и, конечно, мощный эмоциональный настрой на каждую смену – так россияне смогут победить. Если же наши парни начнут возиться с шайбой у бортов, позволять шведам успевать возвращаться в оборону всей пятёркой, то даже территориальное и игровое преимущество может не помочь подопечным Брагина забросить хотя бы одну шайбу в ворота Альнефельта.

У лидеров почти нет поддержки, но и к ним самим есть вопросы

Очень хорошо, когда у команды есть звено лидеров, способное забить в каждой игре, выиграть матч. Есть ли такие ребята у сборной России? Если смотреть только на статистику, то картина очень приятная. Воронков, Марченко, Денисенко, Хованов, Александров набирают больше очка за игру и вроде бы стабильно организуют шайбы в ворота соперников. Марченко затащил игру с немцами, Денисенко и Хованов были великолепны в четвертьфинале со Швейцарией. Вроде бы, всё неплохо.

Но давайте не забывать, что по итогам группового этапа и к Денисенко, и к Хованову были большие вопросы. Разумеется, это индивидуально сильные игроки, но провисала именно командная игра звена, что гораздо важнее в матче с таким организованным соперником, как шведы. Да, эта связка наконец-то сработала в игре со Швейцарией, но это был только один гол, единичный случай. Есть ли гарантия, что и в полуфинале Денисенко с Ховановым смогут вскружить голову шведам? И мы даже сейчас не будем смотреть на провальную статистику Егора Соколова, который выполняет большой объём черновой работы. Проблема в том, что Денисенко с Ховановым, наши признанные лидеры, слабо сыграли и с чехами, и с американцами – то есть в тех играх, где от них требовалось перевернуть ход встречи. В полуфинале со шведами такая ситуация может возникнуть вновь.

И всё равно эти нападающие, как ни крути, остаются главной ударной силой сборной России. Они незаменимы в большинстве, где могут классно подключить к сооружению гола того же Воронкова или Дорофеева.

Предположим, что реализация лишнего и в матче со шведами будет на уровне, но всё равно беспокоит, что за спинами Денисенко и Хованова практически нет игроков, от которых можно ждать голов в равных составах.

Александров активен, но у него всего одна шайба на турнире. Соколов мог бы продавливать соперников габаритами, совершать силовые проходы и столбить на пятачке, но мы вынуждены говорить только о его полезной черновой работе. То ли Егор недорабатывает, то ли тренерский штаб использует его не совсем правильно – ясно только, что Соколов может играть результативнее.

Идём дальше. Марченко провёл ровно один классный матч, но это была игра со слабыми немцами. В остальном же Кирилл запоминается только тем, что регулярно запарывает моменты, которые ему партнёры создают в огромном количестве. То же самое можно сказать и про Морозова, кажется, вообще забывшего как забивать. Есть у нас Василий Подколзин, очень талантливый и умный игрок, но в его звене нет наконечника атак, который бы претворял в голы креатив Василия. В игре со Швейцарией Подколзин и вовсе потерялся, и не факт, что он проснётся к полуфиналу. Воронков и Дорофеев как раз хороши в завершении атак в большинстве, но в равных составах к их игре есть вопросы даже у главного тренера.

Что же получается? У сборной России есть Денисенко и Хованов, которые могут придумать гол на ровном месте, а могут и уйти в тень. За их спинами – ни одной сыгранной и забивной связки для того, чтобы растащить оборону шведов в равных составах, воспользоваться моментом, которых будет не так уж и много. Можно, конечно, закладываться на игру в большинстве, но где уверенность, что шведы, самая дисциплинированная команда на турнире, подарят нам много шансов?

Так что тот факт, что сборная России во многом зависит от игры двух хоккеистов, конечно, тревожит. Сборная Швеции – более ровная команда, да и в соперничестве лидеров Хёгландер и Фагемо на бумаге дадут фору тем же Денисенко и Хованову. Посмотрим, что будет на площадке.

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Вратарская линия

Искренне рад за тех людей, которые перед полуфиналом не сомневаются в Ярославе Аскарове. Я к их числу не принадлежу, хотя искренне желаю 17-летнему голкиперу удачи. Аскаров хорошо отыграл матчи с Германией и Швейцарией, сделал несколько топ-сейвов, но, откровенно говоря, у него было не так уж и много работы в этих поединках, да и уровень соперников необходимо учитывать. При этом мы помним, как Ярослава трясло в игре с чехами, и где гарантии, что перед мощными шведами он не дрогнет вновь?

По-хорошему, самый надёжный вратарский матч на этом турнире у сборной России провёл Амир Мифтахов с канадцами, да и со сборной США половину матча казанец смотрелся здорово. Тем не менее, его отправили в запас после первой (и, кажется, единственной ошибки), после чего вернулись к кандидатуре Аскарова. Дай бог, чтобы Ярослав в полуфинале был так же спокоен и уверен в себе, как в предыдущих двух матчах, но пока в этом есть большие сомнения.

Швейцарцы начали праздновать, а Аскаров сделал суперсейв! Этот момент мог перевернуть матч Швейцарцы уже подняли руки и видели гол. Но наш вратарь снова сотворил маленькое чудо в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира.

Перед игрой со Швецией в полуфинале МЧМ, конечно, есть волнение. Волнение за игру наших ребят, за результат. Мы знаем сильные стороны «тре крунур», знаем, слабости сборной России, и объективно признаём, что шведы – фавориты этой игры.

Но снова и снова повторим. Полуфинал МЧМ – лишь один матч, в котором может произойти всё, что угодно. Да, пока наша команда не «Красная машина». Да, шведы сильны, но мы будем верить в наших ребят и болеть за них, а на время встречи забудем про все расклады, оставив только веру в сборную России. И знайте, что в Швеции тоже нас опасаются, потому что знают, что русские всегда способны на чудо.