Расписание полуфинальных матчей молодёжного чемпионата мира — 2020

Определены даты, время и места проведения четвертьфинальных матчей молодёжного чемпионата мира по хоккею.
Сборные России и Швеции проведут матч в Остраве 4 января, матч начнётся в 17:00 мск.
Во втором полуфинале встретятся команды Канады и Финляндии. Матч в Остраве начнётся в 21:00 мск.
В четвертьфинале Швеция разгромила Чехию (5:0). Шведская команда одержала победы в каждом из пяти матчей на турнире с общим счётом 25:8. Ранее были обыграны сборные Финляндии (3:2 ОТ), Швейцарии (5:2), Казахстана (6:2) и Словакии (6:2). Шведская молодёжка — единственная команда, не проигравшая ни разу на этом МЧМ.
Россияне добились двух побед в группе В, одолев команды Канады (6:0), Германии (6:1) и потерпели два поражения от Чехии (3:4) и США (1:3). В четвертьфинале россияне переиграли Швейцарию (3:1).
Матч за третье место и финал состоятся 5 января (воскресенье). Кроме того, форматом турнира предусмотрен утешительный раунд до двух побед за право остаться в элитном дивизионе. В нём играют сборные Германии и Казахстана (1-0).
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