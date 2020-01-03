Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Расписание полуфинальных матчей молодёжного чемпионата мира — 2020

Расписание полуфинальных матчей молодёжного чемпионата мира — 2020
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Определены даты, время и места проведения четвертьфинальных матчей молодёжного чемпионата мира по хоккею.

Сборные России и Швеции проведут матч в Остраве 4 января, матч начнётся в 17:00 мск.

Во втором полуфинале встретятся команды Канады и Финляндии. Матч в Остраве начнётся в 21:00 мск.

В четвертьфинале Швеция разгромила Чехию (5:0). Шведская команда одержала победы в каждом из пяти матчей на турнире с общим счётом 25:8. Ранее были обыграны сборные Финляндии (3:2 ОТ), Швейцарии (5:2), Казахстана (6:2) и Словакии (6:2). Шведская молодёжка — единственная команда, не проигравшая ни разу на этом МЧМ.

Россияне добились двух побед в группе В, одолев команды Канады (6:0), Германии (6:1) и потерпели два поражения от Чехии (3:4) и США (1:3). В четвертьфинале россияне переиграли Швейцарию (3:1).

Матч за третье место и финал состоятся 5 января (воскресенье). Кроме того, форматом турнира предусмотрен утешительный раунд до двух побед за право остаться в элитном дивизионе. В нём играют сборные Германии и Казахстана (1-0).

Хёгландер: Швеция идёт за золотом. С Россией будет самый тяжёлый матч на этом МЧМ
Россию ждёт супербитва за финал! Шведы наводят страх и пока непобедимы на МЧМ
Сборная России – аутсайдер в своём полуфинале. Настолько сильного соперника команда Брагина на этом турнире ещё не видела.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020