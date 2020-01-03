Ларионов: победить шведов можно российским оружием – быстрой коллективной игрой

Тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов поделился мнением о предстоящей игре с командой Швеции.

" Победить Швецию можно нашим российским оружием – быстрой игрой, коллективными действиями, плотной игрой в обороне, быстрым пасом и, конечно, дисциплиной.

-Безусловно, шведы будут противостоять, но легко же не бывает. Не хочется ссылаться на если бы, да кабы, если мы начнём, как с канадцами… Есть план на игру, чтобы мы всегда играли активно, первым номером, чтобы не было боязни, что мы можем проиграть. Ребята уверены в себе, готовы. Мальчишки прошли долгий путь с детского хоккея до момента, где они оказались сегодня. 99% этих ребят уже больше не будут играть на этом уровне. Задача ясна, вечером проведём собрание, посмотрим пару интересных видео. Они понимают значение всего этого, но хотим, чтобы они посмотрели, как выигрываются большие дела.

По поводу Дорофеева — это вопрос к доктору, пока не готов ответить. Будет ли он играть завтра – вопрос к главному тренеру и доктору команды.

Грошева поставили с Морозовым, чтобы звенья не менять, вопрос по Дорофееву остаётся открытым. Пока вот так, но Грошев – интересный парень. Порой наши ребята нас удивляют в новых связках, когда у них есть свобода времени, пространства и творчества, они могут сделать многие вещи так, что и нас удивят в хорошем смысле.



В Аскарове полная уверенность. Коля Хабибулин с ним очень много работает, ребята в него верят. Мальчишка талантливый. Смотрите, кто играет в сборной Швеции – ребята в масках делают результат. Кто играет в Германии? Ребята 2002 года в первых звеньях там. Нам, россиянам, с нашим менталитетом, историей и традициями неправильно смотреть на кого-то. Мы выходим на самый важный матч турнира и готовы с самого начала играть в высоком темпе, играть первым номером", — передает слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.