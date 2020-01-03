Бывший тренер «Далласа» признался в алкоголизме

Издание Sportsnet опубликовало в «Твиттере» открытое письмо бывшего тренера «Далласа» Джима Монтгомери, в котором он признался, что у него есть проблемы с алкоголем.

«Потеря мною работы в качестве главного тренера «Даллас Старз» стала тревожным звонком. Это был также соответствующий вызов. Я подвёл офис команды, персонал и игроков. Решение команды уволить меня — заставило посмотреть в зеркало и решить, хочу ли я продолжать вести разрушительный образ жизни или получить помощь. Я решил получить помощь. Я обратился к специалистам в области злоупотребления алкоголем за их руководством и консультированием. Это было осознанием того, что я не одинок. Сегодня, при поддержке моей жены, семьи и многих близких друзей, я сделал еще один шаг вперед, приняв участие в программе стационарного лечения, где намерен сделать все возможное, чтобы стать лучшим мужем, отцом, другом, тренером и наставником,» — написал Монтогомери в письме.