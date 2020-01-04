Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Барыс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Самсонов, А. Свечников и Кузнецов стали звёздами матча «Каролина» — «Вашингтон»

Самсонов, А. Свечников и Кузнецов стали звёздами матча «Каролина» — «Вашингтон»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

Звёздами матча стали сразу три российских хоккеиста. Первой звездой матча стал голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов, который совершил 38 сейвов. Второй звездой матча признан нападающий «Каролины» Андрей Свечников. На его счету две результативные передачи. Третья звезда – нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов, который забил гол и сделал результативную передачу.

Таким образом, «Каролина» потерпела первое поражение после двух побед подряд. «Вашингтон» в свою очередь одержал первую победу после двух поражений кряду.

Гол Кузнецова и передачи Овечкина и Орлова помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020