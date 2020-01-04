Самсонов, А. Свечников и Кузнецов стали звёздами матча «Каролина» — «Вашингтон»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

Звёздами матча стали сразу три российских хоккеиста. Первой звездой матча стал голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов, который совершил 38 сейвов. Второй звездой матча признан нападающий «Каролины» Андрей Свечников. На его счету две результативные передачи. Третья звезда – нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов, который забил гол и сделал результативную передачу.

Таким образом, «Каролина» потерпела первое поражение после двух побед подряд. «Вашингтон» в свою очередь одержал первую победу после двух поражений кряду.