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Рирден: Самсонов показал выдающуюся игру

Рирден: Самсонов показал выдающуюся игру
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден высоко оценил игру российского голкипера столичного клуба Ильи Самсонова в матче с «Каролиной Харрикейнз». Встреча прошла на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой «Вашингтона» со счётом 4:3.

«Самсонов, без сомнения, был первой звездой матча. Его контроль за эмоциями никогда не меняется. Думаю, это позволяет нашей команде не сходить с рельсов. Он показал выдающуюся игру», — приводит слова Рирдена официальный сайт НХЛ.

Илья Самсонов стал первой звездой матча, совершив в ходе встречи 38 сейвов. Второй звездой признан нападающий «Каролины» Андрей Свечников. На его счету две результативные передачи. Третья звезда — нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов — он забил гол и отдал одну результативную передачу.

Таким образом, «Каролина» потерпела первое поражение после двух побед подряд. «Вашингтон» в свою очередь одержал первую победу после двух поражений.

Гол Кузнецова и передачи Овечкина и Орлова помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»
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