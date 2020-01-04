Перри дисквалифицирован на пять матчей за удар в голову в «Зимней классике»
Нападающий «Даллас Старз» Кори Перри дисквалифицирован на пять матчей, информирует пресс-служба Национальной хоккейной лиги. Ветеран «звёзд» наказан за удар соперника локтем в матче регулярного чемпионата с «Нэшвилл Предаторз» (4:2), состоявшемся в рамках «Зимней классики».
Канадский нападающий успел провести на льду 37 секунд, прежде чем атаковал в голову защитника «Хищников» Райана Эллиса. Для обоих хоккеистов после этого момента матч был завершён. Перри отправился в раздевалку по решению арбитров, а Эллис не смог продолжить матч по медицинским показателям.
Перри в текущем регулярном чемпионате НХЛ провёл 34 матча, забросил три шайбы и сделал десять результативных передач.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
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А если бы Гурьянов реализовал буллит, то было бы ещё интереснее.
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