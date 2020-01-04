А. Свечников — второй тинейджер после Макдэвида, набравший 40+ очков за половину сезона

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников стал вторым «тинейджером» (игрок до 20 лет. — Прим. «Чемпионата») после Коннора Макдэвида, сумевшим набрать 40+ очков за половину сезона в Национальной хоккейной лиге. За последние 25 лет подобное достижение покорялось лишь четырём игрокам — Свечникову, Макдэвиду, Мэтту Дюшейну и Сидни Кросби.



19-летний Свечников в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ записал на свой счёт 40 (17+23) очков при показателе полезности "+15" и 30 минутах штрафного времени. Россиянин проводит на площадке 16 с половиной минут за матч.



В регулярном чемпионате сезона-2018/2019 Свечников в 82 матчах заработал 37 (20+17) очков.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги