Тренер Казахстана: мы можем победить Германию, пацаны это прекрасно понимают

Главный тренер сборной Казахстана Сергей Старыгин подвёл итоги матча с Германией (4:1) на МЧМ-2020. Счёт в серии стал 1-1, команда, проигравшая следующий матч, покинет элитный дивизион молодёжного чемпионата мира.



«Мы сегодня первый раз на турнире первыми забили, и это очень важно. Потом дотерпели, довели матч до победы.



В первом матче мы первый период тоже провели хорошо, а во втором и третьем провалились. Мы указали ребятам на ошибки, сегодня они их исправили, хотя всё равно удалений было много для такого матча. Немцы создавали нам проблемы, они перебросали нас. Когда позволяли им двигаться, у них было много моментов.



Завтра всё начнётся с нуля. Мы можем выиграть, и пацаны это прекрасно понимают и верят», — передаёт слова Старыгина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Казахстан сравнял счёт в серии с Германией за право играть на МЧМ-2021