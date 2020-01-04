Кросби: буду делать всё, чтобы вернуться в состав «Питтсбурга»

Нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби рассказал, как проходит его восстановление после травмы.
«Когда я приступлю к матчам? Мы решим этот вопрос в выходные. Скорее всего, я буду кататься, пока команда играет в гостях. Было бы здорово снова оказаться вместе с ребятами. Я уже много пропустил, но буду делать всё, чтобы вернуться в состав. Я чувствую себя лучше с каждой неделей. Меня это очень радует. Я бы очень хотел играть, но всему своё время.
Разрешение контактной борьбы — это важный шаг. Когда тебе разрешают контакт, появляется возможность понять, как тело реагирует на нагрузки. Пока я к этому не готов, поэтому буду кататься с травмированными и временами выходить на лёд с командой. Тут всё зависит от ситуации», — цитирует Кросби официальный сайт НХЛ.
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